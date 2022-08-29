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Тема дняРебенка закрыли в холодильнике
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Ребенка закрыли в складском холодильнике новосибирского магазина: проверку начали следователи и прокуратура

Предполагается, что мальчика закрыли, так как он требовал убрать с прилавков просроченные продукты

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Сообщается, что инцидент произошел в магазине на улице Селезнева

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Следователи и прокуратура в Новосибирске начали проверять информацию о том, что 9-летнего мальчика закрыли в складском холодильном помещении магазина.

— Основанием к проверке послужили сведения СМИ и сети Интернет от 29.08.2022 об ограничении свободы несовершеннолетнего сотрудниками магазина «Мария-Ра». Из распространенной в СМИ информации следует, что инцидент произошел 23.08.2022 в магазине, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Селезнева, д. 46/1, — сообщает прокуратура Новосибирской области.

Следственное управление СК РФ по НСО уточняет, что, по информации из СМИ, сотрудник магазина закрыл мальчика, так как последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина.

В следственном управлении СК РФ по НСО сообщили, что поводом стала публикация «Вести.Новосибирск». Про требования ребенка убрать продукты рассказывал отец ребенка, фамилия которого в публикации не фигурирует.

— Это была их детская инициатива, никто их к этому не подталкивал. Ребенок у меня — принципиальный правдолюб, поэтому решил так поступить. Они не хотели красть продукты, просто собрали тележку еды и предъявили сотруднице магазина, — рассказал «Вестям» отец мальчика.

По словам мужчины, сотрудники магазина начали ругаться и позвали охранника.

— Пришел мужчина. Он схватил моего сына за руку и затащил в подсобку. Подтащил к холодильнику. Выкинул оттуда коробки какие-то, засунул ребенка и закрыл. Там было холодно и не было света, со слов сына. Максим начал звонить в полицию, и мужчина, услышав это, открыл холодильник, за шкирку взял его и вышвырнул через черный ход. Его там дожидались друзья, — добавил отец пострадавшего в разговоре с «Вестями».

НГС не удалось получить оперативный комментарий головного офиса компании «Мария-Ра»: телефон отдела маркетинга не отвечает. Редакция направила письменный запрос, в случае получения обратной связи новость будет дополнена.

В декабре 2020 года рядом с магазином «Краски» на Каменской произошел конфликт между 14-летним подростком и продавцом. Мальчик с другом катались на парапете у торговой точки на сноускейте. Как ранее сообщали в прокуратуре, продавец столкнул мальчика. После падения ребенок попал в больницу.

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