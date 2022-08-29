Ребенка закрыли в складском холодильнике новосибирского магазина: проверку начали следователи и прокуратура

В декабре 2020 года рядом с магазином «Краски» на Каменской произошел конфликт между 14-летним подростком и продавцом. Мальчик с другом катались на парапете у торговой точки на сноускейте. Как ранее сообщали в прокуратуре, продавец столкнул мальчика. После падения ребенок попал в больницу.