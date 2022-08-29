Ребенка закрыли в складском холодильнике новосибирского магазина: проверку начали следователи и прокуратура
Предполагается, что мальчика закрыли, так как он требовал убрать с прилавков просроченные продукты
Следователи и прокуратура в Новосибирске начали проверять информацию о том, что
— Основанием к проверке послужили сведения СМИ и сети Интернет от 29.08.2022 об ограничении свободы несовершеннолетнего сотрудниками магазина «Мария-Ра». Из распространенной в СМИ информации следует, что инцидент произошел 23.08.2022 в магазине, расположенном по адресу:
Следственное управление СК РФ по НСО уточняет, что, по информации из СМИ, сотрудник магазина закрыл мальчика, так как последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина.
В следственном управлении СК РФ по НСО сообщили, что поводом стала публикация «Вести.Новосибирск». Про требования ребенка убрать продукты рассказывал отец ребенка, фамилия которого в публикации не фигурирует.
— Это была их детская инициатива, никто их к этому не подталкивал. Ребенок у меня — принципиальный правдолюб, поэтому решил так поступить. Они не хотели красть продукты, просто собрали тележку еды и предъявили сотруднице магазина, — рассказал «Вестям» отец мальчика.
По словам мужчины, сотрудники магазина начали ругаться и позвали охранника.
— Пришел мужчина. Он схватил моего сына за руку и затащил в подсобку. Подтащил к холодильнику. Выкинул оттуда коробки какие-то, засунул ребенка и закрыл. Там было холодно и не было света, со слов сына. Максим начал звонить в полицию, и мужчина, услышав это, открыл холодильник, за шкирку взял его и вышвырнул через черный ход. Его там дожидались друзья, — добавил отец пострадавшего в разговоре с «Вестями».
НГС не удалось получить оперативный комментарий головного офиса компании «Мария-Ра»: телефон отдела маркетинга не отвечает. Редакция направила письменный запрос, в случае получения обратной связи новость будет дополнена.
В декабре 2020 года рядом с магазином «Краски» на Каменской произошел конфликт между