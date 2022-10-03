«Кричал в течение двух дней». Жуткая история двухлетнего мальчика — врачи обнаружили следы насилия

Что случилось в Барабинске

В начале осени жители Барабинска обратились к местному депутату Константину Терещенко с жуткой историей: обнаружен двухлетний мальчик со следами насилия, которое якобы случилось прямо в его доме. После задержания предполагаемого насильника — неофициального отчима ребенка Максима — мальчика оставили в этой же семье. В этом доме вместе со своей трехлетней сестренкой он находится до сих пор.



— Я думал, что это неправда: у нас всяких городских легенд хватает, когда кто-нибудь что-нибудь неправильно понял… Но она (соседка этой семьи. — Прим. ред.) мне рассказала, как всё было. Проблема в том, что ребенка после всего этого [медобследования] привезли в дом, где это всё происходило. И мы, говорит соседка, на ушах стоим, потому что знаем, как всё происходило, неоднократно в опеку обращались — звонили, писали, требовали… А пришли, мол, из опеки, когда жильцы пообещали рассказать уже всё мне. Я приехал в этот дом и пообщался с местными. Вышли все жители, даже из соседнего дома, рассказали, как всё было, как они обращались в опеку и буквально ругались, рассказывая опеке, что они видели в этих окнах, — сообщил корреспонденту НГС Константин Терещенко.

