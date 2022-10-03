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«Кричал в течение двух дней». Жуткая история двухлетнего мальчика — врачи обнаружили следы насилия

Жители Барабинска долго рассказывали властям о страшной жизни детей — их особо не слушали

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О жуткой истории двухлетнего мальчика в Барабинске стало известно в начале сентября

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Эта история всполошила весь Барабинск. В своем доме серьезно пострадал двухлетний мальчик. Жестокость, насилие, равнодушие, наплевательское отношение к служебным обязанностям — до конца еще не ясно, что из этого перечня и в каком объеме было на самом деле, но трагедия случилась. Местные жители убеждены: ее можно было избежать, если бы власть сразу отреагировала на тревожные заявления. Соседи, живущие рядом с семьей, о которой пойдет речь, убеждены: насилие было. Предполагаемый насильник задержан и находится под стражей, а молодая мать пострадавшего малыша убеждает всех, что ничего не было. Корреспондент НГС Илья Калинин попытался разобраться в случившемся, разыскал и пообщался почти со всеми участниками страшной трагедии. По понятным причинам имена всех непосредственных участников этой истории изменены. Впечатлительным дальше лучше не читать.

Что случилось в Барабинске


В начале осени жители Барабинска обратились к местному депутату Константину Терещенко с жуткой историей: обнаружен двухлетний мальчик со следами насилия, которое якобы случилось прямо в его доме. После задержания предполагаемого насильника — неофициального отчима ребенка Максима — мальчика оставили в этой же семье. В этом доме вместе со своей трехлетней сестренкой он находится до сих пор.

— Я думал, что это неправда: у нас всяких городских легенд хватает, когда кто-нибудь что-нибудь неправильно понял… Но она (соседка этой семьи. — Прим. ред.) мне рассказала, как всё было. Проблема в том, что ребенка после всего этого [медобследования] привезли в дом, где это всё происходило. И мы, говорит соседка, на ушах стоим, потому что знаем, как всё происходило, неоднократно в опеку обращались — звонили, писали, требовали… А пришли, мол, из опеки, когда жильцы пообещали рассказать уже всё мне. Я приехал в этот дом и пообщался с местными. Вышли все жители, даже из соседнего дома, рассказали, как всё было, как они обращались в опеку и буквально ругались, рассказывая опеке, что они видели в этих окнах, — сообщил корреспонденту НГС Константин Терещенко.

По словам местных жителей, 22-летняя Елена в последнее время проживала с 18-летним Максимом и двумя неродными ему детьми: двухлетним мальчиком и трехлетней девочкой. Дети постоянно плакали и кричали, а в конце августа, утверждают соседи, случилась трагедия. Мать пришла с детьми в местную больницу на обследование одного из детей, а врачи обнаружили следы насилия.

По словам Терещенко, жителей больше всего возмущало, что двухлетнего мальчика и его трехлетнюю сестру оставили в семье, где произошел этот ужас. Депутат уточняет, что отправил несколько обращений в различные органы не только по поводу предполагаемого насилия, но и для выяснения, знала ли мать о насилии и могла ли участвовать в нем. Терещенко уверен, что следует провести допрос матери с применением полиграфа.

Трагедия всполошила жителей из разных уголков Барабинска

Трагедия всполошила жителей из разных уголков Барабинска

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Пришел Максим — и проблемы с ним


22-летние Артем и Елена встретились в конце 2018 года. В 2019-м поженились, и вскоре родилась дочь, а потом и сын. Артем сам из Алтайского края: учился, а потом и работал в Барабинске, а молодая жена сидела дома с детьми.

В начале 2022 года Артем познакомился с 18-летним Максимом, у которого проблемы с жильем. Парень попросился пожить у еще малознакомого товарища. Артем объяснил корреспонденту НГС, что не только пустил Максима в квартиру, где жил с женой и детьми, но и попытался устроить его на работу грузчиком.

— У него была беда с местом жительства. Он попросил у меня покантоваться… У меня была похожая ситуация, когда я еще учился в Барабинске и меня выселили из общежития. Тогда меня взял к себе малознакомый человек. Я думал: делай добро, оно обернется так же... Я ему (Максиму. — Прим. ред.) предлагал устроиться на работе, но он запорол. Пришел устраиваться, но наляпал всякой фигни своим языком. В оконцовке мне начальство сказало: «Больше вообще таких друзей не приводи», — рассказал корреспонденту НГС Артем.

Красная роза — эмблема любви


Примерно через полтора месяца жена Артема решила, что любит нового жильца, поэтому мужу надо их оставить.

— Мы сели, поговорили, и, так как у меня там не было местожительства, я решил вернуться домой — в Алтайский край. Инициатором разговора она была. Объяснила мне так: «У меня к тебе типа охладели чувства, а к нему, наоборот, сердце начало биться в двукратном размере», — вспоминает Артем.

Молодой человек оставил жену Елену и детей своему знакомому Максиму, а сам собрал вещи, доработал несколько дней на работе и в середине апреля уехал на родину. Говорит, сначала было желание разобраться с возлюбленным жены и «сигануть ему один раз», но удержался. Перед глазами встал пример отчима, который попал в молодости в такую же ситуацию, не удержался, а потом выплачивал пострадавшему моральный и материальный ущерб.

— Я вообще с ней (с Еленой. — Прим. ред.) не общаюсь, максимум — пишу, спрашиваю, как там малые, и всё. Но хочу съездить, привезти подарки [детям], взять к себе на некоторое время дочь, а потом сына, — рассуждает Артем.

На странице в соцсети «ВКонтакте» Елена записана под фамилией уже нового любимого, хотя официально они не женаты, а с Артемом еще не разведены. Вся история прежней жизни из профиля вычищена: упоминаний о прежнем муже нет, всё старое по фотографиям в альбоме заканчивается в июле 2021 года. А новое начинается с апреля 2022-го: пятого числа в 10:30 в фотоальбоме появилась красная роза, а в 14:09 — совместная фотография с Максимом.

Ничего особенного нет и у Максима в той же соцсети: шутки, мемы, фотографии с друзьями... Из самого странного — подписки на четыре группы, связанные с темой вампиров в реальной жизни и советами, как ими стать.

На вопрос: «Чем же новый возлюбленный ее покорил?» — женщина усмехнулась и сказала: «Я не знаю… Не знаю, как вам ответить. Можно эту тему не будем затрагивать?» И переводит разговор на официальное: рассказывает корреспонденту НГС, что недавно подала на развод с Артемом, а с Максимом планировали пожениться где-то через год. Но всё нарушил этот скандал.

— Его (Максима. — Прим. ред.) посадят, только если будет доказана его вина. На будущее-то я уже знаю, что буду делать. Отдам детей в садик и буду работать. Буду ли Максима ждать, если его посадят? Насчет этого всего я еще не решила. Я сейчас думаю… Я сейчас думаю о детях и о суде, — как-то буднично,спокойно заметила молодая женщина.

Елена признается, что не работает и никогда не работала. Говорит, станет получать алименты, детей отдаст в детский сад, а еще помогают родители. От бывшего мужа, утверждает молодая женщина, за полгода раздельной жизни она получила только три тысячи рублей.

Сейчас окна в квартире Елены плотно закрыты шторами, чтобы с улицы не было видно, что происходит внутри

Сейчас окна в квартире Елены плотно закрыты шторами, чтобы с улицы не было видно, что происходит внутри

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Хитросделанный пацан


Местные жители многоквартирного дома, как рассказывает соседка Елены, жаловаться на происходящее начали уже давно. Говорит, пока у Артема и Елены не было гостя, особых нареканий своим поведением они не вызывали. Но как появился Максим, всё изменилось.

— Он такой хитросделанный пацан. Постоянно сбегал из дома. Мне рассказывал, что ушел от родителей, как только ему исполнилось 18 лет. Сказал однажды им, что не придет ночевать, а родители ему: «Уматывай тогда совсем». После этого он пришел к ним (к Артему с Еленой. — Прим. ред.) на квартиру. И вот однажды официальный муж Елены возвращается с работы и застает в нехорошей обстановке Лену с Максимкой. Они, значит, выгоняют этого мужа, и с Леной остается жить этот Максимка. И вот эти дети стали плакать ежедневно, особенно младший. Он прям надолго мог закатывать истерики. А Лена стала на них постоянно орать — слышимость-то у нас хорошая, — рассказывает соседка.

По словам женщины, она неоднократно разговаривала с Еленой, пытаясь выяснить причины детских криков. На что молодая мать объясняла: она отучает двухлетнего сына есть много сахара с чаем.

А в квартире, замечает соседка, стали появляться странные компании, которые устраивали странные вечеринки.

— Один, например, ни с того ни с сего начал танцевать. Вроде вот только что стоял курил, а потом раз — и танцевать посреди ограды начал. Второй неожиданно запел. Но на них смотришь — ребята вроде трезвые. В общем, с мая я начала обращаться в органы… Ходила в опеку. И однажды поговорила с начальницей и объяснила ей ситуацию. А она мне ответила: «Вы вообще там телевизора насмотрелись», — вспоминает соседка.

Женщина утверждает, что дети живут в ужасной обстановке: в квартире грязно, обои оборваны, постельного белья нет, топить печь нечем, уличный туалет разобрали на дрова…

— У детей не было самого элементарного — горшка. Они ходили в туалет где придется. Я однажды зашла, а Лена бегает с туалетной бумагой по квартире и говорит, мол, за дочерью уже шесть кучек убрала. И это было нормой… Дети сидели взаперти и почти не выходили на улицу. Девочке три года, а она за всё это время, может, раз десять на улице была. Когда Лена выгнала мужа, она могла их оставлять на день в квартире, а сама уходила куда-нибудь с Максимкой. Ночью могли уходить гулять, пьяными их видели на другом конце города, — перечисляет журналисту соседка.

Женщина вздыхает и добавляет: «Эти дети никому не нужны. Мы просто просили, чтобы на них обратили внимание. А Лене по фигу, у нее любовь в голове».

Барабинск не первый раз попадает в новосибирские СМИ со страшными происшествиями

Барабинск не первый раз попадает в новосибирские СМИ со страшными происшествиями

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«Упал на машинку»


В конце августа соседка слегла с температурой и не смогла отреагировать на сильные крики двухлетнего мальчика. Вспоминает, что кричал он с небольшими перерывами в течение двух дней.

— Я себя до сих пор упрекаю, что ни вечером 29 августа, ни днем 30-го я не пошла к ним в двери стучать. Но я не могла подняться: реально болела. И самое страшное еще, что все уже привыкли к такому. Мы пытались достучаться до органов, чтобы как-то взяли на контроль, но нас никто не слышал, всем было наплевать, — вздыхает соседка.

Страшное обнаружилось, когда Елена повезла детей в больницу, чтобы врачи посмотрели мальчика, у которого вздулся живот. И вот тут — во время осмотра — врачи обнаружили у мальчика очень серьезные повреждения.

— Педиатр, естественно, сообщила в полицию. А Елена вернулась с детьми домой, но за ней приехали и увезли ее с детьми снова в больницу. И там уже осматривать мальчика стали хирурги. Ну и сделали заключение, что ребенок изнасилован, — вздыхает соседка.

Женщина дала послушать журналисту записанный телефонный разговор одного из медработников, которые осматривали мальчика. В разговоре врач, срываясь на ненормативную лексику, эмоционально рассказывает, какие повреждения обнаружились у ребенка. По словам медработника, мать, когда ей сообщили о травме сына, закатила истерику, стала кричать, что ребенок просто упал на машинку, а потом стала звонить возлюбленному, говорить ему, что любит, в рассказы врачей не верит и будет ждать.

То же самое Елена утверждала позже и соседям во время следственного эксперимента, после того как полиция задержала Максима, и корреспонденту НГС.

— Соседи наговаривают! И то, что мы наркоманы, это просто у Максима сигарет не было и он курил обычный табак, и в остальном… <...> Еще ничего не известно. Экспертизу вообще недавно только взяли, а все уже всё решили... <...> Я считаю, что не могло быть такого. Я не знаю, почему все считают, что он (Максим. — Прим. ред.) виноват. Никаких признаков такого не было. Всё хорошо было до этого случая. Я сама не знаю [почему его обвиняют] <...> Мне сказали только, что у ребенка разрыв глубокий. У меня ребенок такой, он постоянно что-то может делать, напакостить там, он может сам пострадать. У меня просто ребенок постоянно набивает шишки... Такой неспокойный, шебутной, — убеждает журналиста Елена.

До конца не верит в насилие и родной отец мальчика Артем. В разговоре с корреспондентом НГС он так и сказал про Максима:

— Я хоть этого человека и мало знал, но пока я был там, отрабатывал последние дни перед отъездом, он нормально относился к детям.

В этом здании расположились кабинеты опеки Барабинского района

В этом здании расположились кабинеты опеки Барабинского района

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«Не думаю, что с вами согласятся разговаривать»


Корреспондент НГС дозвонился до отдела опеки и попечительства Барабинского района, чтобы получить комментарий у начальницы Ларисы Жигаревич. Это случилось в пятницу на прошлой неделе. Как пояснили в опеке, начальницы на рабочем месте не было.

— Я не думаю, что ее можно набрать по [мобильному] телефону. Она сейчас поехала, а еще будет в больницу заезжать: у нее давление высокое было. Я не думаю, что она с вами даже согласится сегодня разговаривать. А завтра — суббота, мы не работаем. <…> А с понедельника она в отпуск должна уйти, — объяснили в опеке.

На просьбу журналиста сообщить ему электронный адрес для направления официального запроса сотрудница отдела опеки объяснила: у них на мейле стоит такой фильтр, который просто отправит письмо с запросом в спам. Адрес почты сотрудница так и не назвала. На искреннее удивление корреспондента НГС такому неожиданному повороту на том конце телефона заметили, что журналист проявляет агрессию, шантажирует и пугает. После чего оборвали разговор, повесив трубку.

Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый в насилии над двухлетним мальчиком Максим арестован и находится под стражей.

Весной 2019 года НГС рассказал о жестоком избиении в Барабинске школьника. Драку специально сняли на видео и выложили в соцсети. А избитый школьник оказался в больнице. По факту избиения СК возбудил уголовное дело. В мае 2021 года в селе Новочановское Барабинского района произошло еще одно избиение подростка, которое снимали на видео и выложили потом в соцсети. Этим случаем заинтересовалась прокуратура.

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