«Кричал в течение двух дней». Жуткая история двухлетнего мальчика — врачи обнаружили следы насилия

Эта история всполошила весь Барабинск. В своем доме серьезно пострадал двухлетний мальчик. Жестокость, насилие, равнодушие, наплевательское отношение к служебным обязанностям — до конца еще не ясно, что из этого перечня и в каком объеме было на самом деле, но трагедия случилась. Местные жители убеждены: ее можно было избежать, если бы власть сразу отреагировала на тревожные заявления. Соседи, живущие рядом с семьей, о которой пойдет речь, убеждены: насилие было. Предполагаемый насильник задержан и находится под стражей, а молодая мать пострадавшего малыша убеждает всех, что ничего не было. Корреспондент НГС Илья Калинин попытался разобраться в случившемся, разыскал и пообщался почти со всеми участниками страшной трагедии. По понятным причинам имена всех непосредственных участников этой истории изменены. Впечатлительным дальше лучше не читать.
Что случилось в Барабинске
В начале осени жители Барабинска обратились к местному депутату Константину Терещенко с жуткой историей: обнаружен двухлетний мальчик со следами насилия, которое якобы случилось прямо в его доме. После задержания предполагаемого насильника — неофициального отчима ребенка Максима — мальчика оставили в этой же семье. В этом доме вместе со своей трехлетней сестренкой он находится до сих пор.
— Я думал, что это неправда: у нас всяких городских легенд хватает, когда кто-нибудь что-нибудь неправильно понял… Но она (соседка этой семьи. — Прим. ред.) мне рассказала, как всё было. Проблема в том, что ребенка после всего этого [медобследования] привезли в дом, где это всё происходило. И мы, говорит соседка, на ушах стоим, потому что знаем, как всё происходило, неоднократно в опеку обращались — звонили, писали, требовали… А пришли, мол, из опеки, когда жильцы пообещали рассказать уже всё мне. Я приехал в этот дом и пообщался с местными. Вышли все жители, даже из соседнего дома, рассказали, как всё было, как они обращались в опеку и буквально ругались, рассказывая опеке, что они видели в этих окнах, — сообщил корреспонденту НГС Константин Терещенко.
По словам местных жителей,
По словам Терещенко, жителей больше всего возмущало, что двухлетнего мальчика и его трехлетнюю сестру оставили в семье, где произошел этот ужас. Депутат уточняет, что отправил несколько обращений в различные органы не только по поводу предполагаемого насилия, но и для выяснения, знала ли мать о насилии и могла ли участвовать в нем. Терещенко уверен, что следует провести допрос матери с применением полиграфа.
Пришел Максим — и проблемы с ним
22-летние Артем и Елена встретились в конце 2018 года. В
В начале 2022 года Артем познакомился с
— У него была беда с местом жительства. Он попросил у меня покантоваться… У меня была похожая ситуация, когда я еще учился в Барабинске и меня выселили из общежития. Тогда меня взял к себе малознакомый человек. Я думал: делай добро, оно обернется так же... Я ему (Максиму. — Прим. ред.) предлагал устроиться на работе, но он запорол. Пришел устраиваться, но наляпал всякой фигни своим языком. В оконцовке мне начальство сказало: «Больше вообще таких друзей не приводи», — рассказал корреспонденту НГС Артем.
Красная роза — эмблема любви
Примерно через полтора месяца жена Артема решила, что любит нового жильца, поэтому мужу надо их оставить.
— Мы сели, поговорили, и, так как у меня там не было местожительства, я решил вернуться домой — в Алтайский край. Инициатором разговора она была. Объяснила мне так: «У меня к тебе типа охладели чувства, а к нему, наоборот, сердце начало биться в двукратном размере», — вспоминает Артем.
Молодой человек оставил жену Елену и детей своему знакомому Максиму, а сам собрал вещи, доработал несколько дней на работе и в середине апреля уехал на родину. Говорит, сначала было желание разобраться с возлюбленным жены и «сигануть ему один раз», но удержался. Перед глазами встал пример отчима, который попал в молодости в такую же ситуацию, не удержался, а потом выплачивал пострадавшему моральный и материальный ущерб.
— Я вообще с ней (с Еленой. — Прим. ред.) не общаюсь, максимум — пишу, спрашиваю, как там малые, и всё. Но хочу съездить, привезти подарки [детям], взять к себе на некоторое время дочь, а потом сына, — рассуждает Артем.
На странице в соцсети «ВКонтакте» Елена записана под фамилией уже нового любимого, хотя официально они не женаты, а с Артемом еще не разведены. Вся история прежней жизни из профиля вычищена: упоминаний о прежнем муже нет, всё старое по фотографиям в альбоме заканчивается в июле 2021 года. А новое начинается с апреля
Ничего особенного нет и у Максима в той же соцсети: шутки, мемы, фотографии с друзьями... Из самого странного — подписки на четыре группы, связанные с темой вампиров в реальной жизни и советами, как ими стать.
На вопрос: «Чем же новый возлюбленный ее покорил?» — женщина усмехнулась и сказала: «Я не знаю… Не знаю, как вам ответить. Можно эту тему не будем затрагивать?» И переводит разговор на официальное: рассказывает корреспонденту НГС, что недавно подала на развод с Артемом, а с Максимом планировали пожениться где-то через год. Но всё нарушил этот скандал.
— Его (Максима. — Прим. ред.) посадят, только если будет доказана его вина. На будущее-то я уже знаю, что буду делать. Отдам детей в садик и буду работать. Буду ли Максима ждать, если его посадят? Насчет этого всего я еще не решила. Я сейчас думаю… Я сейчас думаю о детях и о суде, — как-то буднично,спокойно заметила молодая женщина.
Елена признается, что не работает и никогда не работала. Говорит, станет получать алименты, детей отдаст в детский сад, а еще помогают родители. От бывшего мужа, утверждает молодая женщина, за полгода раздельной жизни она получила только три тысячи рублей.
Хитросделанный пацан
Местные жители многоквартирного дома, как рассказывает соседка Елены, жаловаться на происходящее начали уже давно. Говорит, пока у Артема и Елены не было гостя, особых нареканий своим поведением они не вызывали. Но как появился Максим, всё изменилось.
— Он такой хитросделанный пацан. Постоянно сбегал из дома. Мне рассказывал, что ушел от родителей, как только ему исполнилось 18 лет. Сказал однажды им, что не придет ночевать, а родители ему: «Уматывай тогда совсем». После этого он пришел к ним (к Артему с Еленой. — Прим. ред.) на квартиру. И вот однажды официальный муж Елены возвращается с работы и застает в нехорошей обстановке Лену с Максимкой. Они, значит, выгоняют этого мужа, и с Леной остается жить этот Максимка. И вот эти дети стали плакать ежедневно, особенно младший. Он прям надолго мог закатывать истерики. А Лена стала на них постоянно орать — слышимость-то у нас хорошая, — рассказывает соседка.
По словам женщины, она неоднократно разговаривала с Еленой, пытаясь выяснить причины детских криков. На что молодая мать объясняла: она отучает двухлетнего сына есть много сахара с чаем.
А в квартире, замечает соседка, стали появляться странные компании, которые устраивали странные вечеринки.
— Один, например, ни с того ни с сего начал танцевать. Вроде вот только что стоял курил, а потом раз — и танцевать посреди ограды начал. Второй неожиданно запел. Но на них смотришь — ребята вроде трезвые. В общем, с мая я начала обращаться в органы… Ходила в опеку. И однажды поговорила с начальницей и объяснила ей ситуацию. А она мне ответила: «Вы вообще там телевизора насмотрелись», — вспоминает соседка.
Женщина утверждает, что дети живут в ужасной обстановке: в квартире грязно, обои оборваны, постельного белья нет, топить печь нечем, уличный туалет разобрали на дрова…
— У детей не было самого элементарного — горшка. Они ходили в туалет где придется. Я однажды зашла, а Лена бегает с туалетной бумагой по квартире и говорит, мол, за дочерью уже шесть кучек убрала. И это было нормой… Дети сидели взаперти и почти не выходили на улицу. Девочке три года, а она за всё это время, может, раз десять на улице была. Когда Лена выгнала мужа, она могла их оставлять на день в квартире, а сама уходила куда-нибудь с Максимкой. Ночью могли уходить гулять, пьяными их видели на другом конце города, — перечисляет журналисту соседка.
Женщина вздыхает и добавляет: «Эти дети никому не нужны. Мы просто просили, чтобы на них обратили внимание. А Лене по фигу, у нее любовь в голове».
«Упал на машинку»
В конце августа соседка слегла с температурой и не смогла отреагировать на сильные крики двухлетнего мальчика. Вспоминает, что кричал он с небольшими перерывами в течение двух дней.
— Я себя до сих пор упрекаю, что ни вечером 29 августа, ни днем
Страшное обнаружилось, когда Елена повезла детей в больницу, чтобы врачи посмотрели мальчика, у которого вздулся живот. И вот тут — во время осмотра — врачи обнаружили у мальчика очень серьезные повреждения.
— Педиатр, естественно, сообщила в полицию. А Елена вернулась с детьми домой, но за ней приехали и увезли ее с детьми снова в больницу. И там уже осматривать мальчика стали хирурги. Ну и сделали заключение, что ребенок изнасилован, — вздыхает соседка.
Женщина дала послушать журналисту записанный телефонный разговор одного из медработников, которые осматривали мальчика. В разговоре врач, срываясь на ненормативную лексику, эмоционально рассказывает, какие повреждения обнаружились у ребенка. По словам медработника, мать, когда ей сообщили о травме сына, закатила истерику, стала кричать, что ребенок просто упал на машинку, а потом стала звонить возлюбленному, говорить ему, что любит, в рассказы врачей не верит и будет ждать.
То же самое Елена утверждала позже и соседям во время следственного эксперимента, после того как полиция задержала Максима, и корреспонденту НГС.
— Соседи наговаривают! И то, что мы наркоманы, это просто у Максима сигарет не было и он курил обычный табак, и в остальном… <...> Еще ничего не известно. Экспертизу вообще недавно только взяли, а все уже всё решили... <...> Я считаю, что не могло быть такого. Я не знаю, почему все считают, что он (Максим. — Прим. ред.) виноват. Никаких признаков такого не было. Всё хорошо было до этого случая. Я сама не знаю [почему его обвиняют] <...> Мне сказали только, что у ребенка разрыв глубокий. У меня ребенок такой, он постоянно что-то может делать, напакостить там, он может сам пострадать. У меня просто ребенок постоянно набивает шишки... Такой неспокойный, шебутной, — убеждает журналиста Елена.
До конца не верит в насилие и родной отец мальчика Артем. В разговоре с корреспондентом НГС он так и сказал про Максима:
— Я хоть этого человека и мало знал, но пока я был там, отрабатывал последние дни перед отъездом, он нормально относился к детям.
«Не думаю, что с вами согласятся разговаривать»
Корреспондент НГС дозвонился до отдела опеки и попечительства Барабинского района, чтобы получить комментарий у начальницы Ларисы Жигаревич. Это случилось в пятницу на прошлой неделе. Как пояснили в опеке, начальницы на рабочем месте не было.
— Я не думаю, что ее можно набрать по [мобильному] телефону. Она сейчас поехала, а еще будет в больницу заезжать: у нее давление высокое было. Я не думаю, что она с вами даже согласится сегодня разговаривать. А завтра — суббота, мы не работаем. <…> А с понедельника она в отпуск должна уйти, — объяснили в опеке.
На просьбу журналиста сообщить ему электронный адрес для направления официального запроса сотрудница отдела опеки объяснила: у них на мейле стоит такой фильтр, который просто отправит письмо с запросом в спам. Адрес почты сотрудница так и не назвала. На искреннее удивление корреспондента НГС такому неожиданному повороту на том конце телефона заметили, что журналист проявляет агрессию, шантажирует и пугает. После чего оборвали разговор, повесив трубку.
Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый в насилии над двухлетним мальчиком Максим арестован и находится под стражей.
Весной 2019 года НГС рассказал о жестоком избиении в Барабинске школьника. Драку специально сняли на видео и выложили в соцсети. А избитый школьник оказался в больнице. По факту избиения СК возбудил уголовное дело. В мае 2021 года в селе Новочановское Барабинского района произошло еще одно избиение подростка, которое снимали на видео и выложили потом в соцсети. Этим случаем заинтересовалась прокуратура.