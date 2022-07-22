Уголовное дело завели на депутата новосибирского Горсовета из-за комментария в соцсети

Комментарий из соцсети потребовал проверить глава СК России Александр Бастрыкин. Позже он поручил завести уголовное дело. В новосибирском СК сообщили, дело возбуждено по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

— Мне пока никаких уведомлений не было, видела только в статьях по ссылкам о втором пресс-релизе Бастрыкина, — сообщила НГС Хельга Пирогова.