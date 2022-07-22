Уголовное дело завели на депутата новосибирского Горсовета из-за комментария в соцсети
Хельга Пирогова сообщила, что ее не уведомили о возбуждении дела
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело на независимого депутата Горсовета Хельгу Пирогову. Дело возбуждено по «факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».
— Предварительно установлено, что 15 июля 2022 года депутат совета депутатов города Новосибирска Хельга Пирогова в одной из социальных сетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России, — рассказали в региональном СК.
Комментарий из соцсети потребовал проверить глава СК России Александр Бастрыкин. Позже он поручил завести уголовное дело. В новосибирском СК сообщили, дело возбуждено по
— Мне пока никаких уведомлений не было, видела только в статьях по ссылкам о втором пресс-релизе Бастрыкина, — сообщила НГС Хельга Пирогова.
Высказывание Хельги решили проверить после заявления вице-спикера новосибирского Заксобрания Андрея Панферова. 18 июля он опубликовал открытое письмо мэру Анатолию Локтю, главе горсовета Дмитрию Асанцеву и депутатам на своей странице во «ВКонтакте».
Он заявил, что Хельга Пирогова высказалась в социальных сетях о военных, добровольно вступивших в ряды Вооруженных сил России для участия в специальной военной операции на территории Украины.
Хельга в ответ сообщила, что Панферов не видел оригинального поста, а ее слова вырваны из контекста.
Сегодня ночью Хельгу Пирогову задержали. Это произошло после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги на выплаты штрафов осужденным за акции протеста в 2021 году. Полицейские не назвали причину задержания и увезли депутата в отдел. Другой независимый депутат Горсовета Антон Картавин сообщил, что Хельга находится на 4-м месяце беременности. Через несколько часов депутата отпустили, на нее составили протокол о дискредитации Вооруженных сил (
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