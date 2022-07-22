Депутата Горсовета Хельгу Пирогову отпустили из отдела полиции
На нее составили протокол о дискредитации Вооруженных сил
Независимого депутата Горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову выпустили из отдела полиции. На нее составили протокол о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), сообщили в телеграм-канале «Коалиция Новосибирск 2020».
— Меня забрали сразу по окончании аукциона благотворительного в одном из заведений Новосибирска. Спасибо правоохранительным органам, которые дождались окончания [аукциона], — сказала депутат.
Пирогова сообщила, что отказалась давать объяснения полицейским. По ее словам, дата судебного заседания еще не известна.
Хельгу Пирогову задержали ночью 22 июля. Задержание произошло после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги на выплаты штрафов осужденным за акции протеста в 2021 году. Полицейские не назвали причину задержания и увезли депутата в отдел. Хельга находится на 4-м беременности.
Ранее высказывания Хельги в соцсетях поручил проверить Александр Бастрыкин.