Александр Бастрыкин поручил начать проверку после высказывания депутата Хельги Пироговой о военных
После публикации поста депутата вызвали на комиссию по этике
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. Это произошло после обращения депутата Заксобрания региона.
— В ряде средств массовой информации сообщается, что депутаты из Новосибирской области обратились к председателю СК России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Пироговой в связи с опубликованным ею комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих, — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
Александр Бастрыкин поручил следователям изучить все доводы и доложить о результатах проверки.
18 июля первый заместитель председателя Законодательного собрания НСО Андрей Панферов опубликовал открытое письмо мэру Анатолию Локтю, главе горсовета Дмитрию Асанцеву и депутатам на своей странице во «ВКонтакте». Он заявил, что Хельга Пирогова высказалась в социальных сетях о военных, добровольно вступивших в ряды Вооруженных Сил России для участия в специальной военной операции на территории Украины. Он назвал ее слова кощунством.
— В нашей стране имена погибших в бою всегда были окружены почетом и уважением. Здесь же — осквернение памяти, глумливая пляска на гробах, — написал Андрей Панферов.
Вице-спикер Заксобрания считает, что действия Хельги Пироговой несовместимы со званием депутата, порочат честь и оскверняют память российских воинов, погибших в ходе спецоперации.
Хельга Пирогова на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России)* прокомментировала открытое письмо Андрея Панферова. Она считает, что заместитель председателя не видел изначальный пост депутата.
— В итоге мои слова распространяют выдернутыми из контекста и совершенно не передающими смысла сказанного, — написала Хельга Пирогова.
По ее словам, в пятницу, 22 июля, пройдет депутатская комиссия по этике. В пресс-службе горсовета Новосибирска подтвердили, что комиссия состоится завтра.
*деятельность корпорации Meta и двух ее сервисов — Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена в РФ.
Во время сессии совета депутатов 16 марта вице-спикер горсовета Евгений Лебедев предложил членам коалиции «Новосибирск 2020» (в которую входят Хельга Пирогова, Артем Картавин и Светлана Каверзина) сдать свои мандаты.