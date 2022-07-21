Александр Бастрыкин поручил начать проверку после высказывания депутата Хельги Пироговой о военных

По ее словам, в пятницу, 22 июля, пройдет депутатская комиссия по этике. В пресс-службе горсовета Новосибирска подтвердили, что комиссия состоится завтра.

*деятельность корпорации Meta и двух ее сервисов — Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена в РФ.

