«Прекратите раскачивать лодку»: вице-спикер горсовета Лебедев предложил членам коалиции сдать мандаты

После этого сначала депутат от «Единой России», другой вице-спикер горсовета Евгений Яковенко обратился к коллегам:

— Я считаю, что мы не можем терпеть и делать вид, что ничего не происходит. В то время, когда наши войска сражаются, спасая мир от нацизма, меня переполняет только чувство благодарности к нашему президенту и нашим вооруженным силам. За то, что они успели уберечь Россию от вторжения и своевременными действиями сейчас спасают еще и те территории. И весь мир. У меня предложение вообще не давать слово… Я не знаю, их только персонажами назвать.

Потому что начихать на исторические ценности, что наши великие предки, деды и прадеды жизни положили, чтобы сломать хребет фашистской гидре. А сейчас что происходит? Еще и вовлечение наших сограждан, молодежи. Я считаю, это преступление, это кроме как предательством назвать невозможно. Такие поступки, даже если они сделаны по ошибке, должны искупаться тяжелым, опасным трудом в специальных местах. И никак иначе. Пока наши коллеги в Госдуме дорабатывают уголовные статьи в УК, чтобы это было уголовным преступлением, я считаю, мы уже сейчас должны высказать общественное мнение. И не пускать вообще таких личностей, ради памяти, — заявил Яковенко.

