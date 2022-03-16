«Прекратите раскачивать лодку»: вице-спикер горсовета Лебедев предложил членам коалиции сдать мандаты

Вице-спикеры горсовета Новосибирска Евгений Лебедев и Евгений Яковенко на сессии 16 марта обрушились с критикой на депутатов от независимой коалиции «Новосибирск 2020». Случилось это после просьбы Хельги Пироговой внести в повестку вопрос о целях размещения наклеек с буквой Z на общественном транспорте и источниках расходов на их распечатку.
— В мой адрес через электронную приемную начало приходить огромное количество писем про наклейки, которые мэрия начала размещать на общественном транспорте. Несколько цитат: «Автобусы и троллейбусы — не военная техника, использование соответствующей символики я считаю крайне неуместным». Предлагаю вынести вопрос в раздел «Разное» отчета мэра Новосибирска о том, на какие средства закупались и размещались наклейки и с какой целью, — заявила Хельга Пирогова.
После этого сначала депутат от «Единой России», другой вице-спикер горсовета Евгений Яковенко обратился к коллегам:
— Я считаю, что мы не можем терпеть и делать вид, что ничего не происходит. В то время, когда наши войска сражаются, спасая мир от нацизма, меня переполняет только чувство благодарности к нашему президенту и нашим вооруженным силам. За то, что они успели уберечь Россию от вторжения и своевременными действиями сейчас спасают еще и те территории. И весь мир. У меня предложение вообще не давать слово… Я не знаю, их только персонажами назвать.
Потому что начихать на исторические ценности, что наши великие предки, деды и прадеды жизни положили, чтобы сломать хребет фашистской гидре. А сейчас что происходит? Еще и вовлечение наших сограждан, молодежи. Я считаю, это преступление, это кроме как предательством назвать невозможно. Такие поступки, даже если они сделаны по ошибке, должны искупаться тяжелым, опасным трудом в специальных местах. И никак иначе. Пока наши коллеги в Госдуме дорабатывают уголовные статьи в УК, чтобы это было уголовным преступлением, я считаю, мы уже сейчас должны высказать общественное мнение. И не пускать вообще таких личностей, ради памяти, — заявил Яковенко.
А затем уже к членам коалиции обратился и вице-спикер Евгений Лебедев (не входит ни в одно депутатское объединение. — Прим. ред.).
— Уважаемые сепаратисты, прекратите раскачивать лодку, в которой сидите. Если вы потеряли связь с реальностью, я вам напомню, что вы находитесь в системе органов публичной власти. Я допускаю, что у вас есть своя позиция, свое мнение. Подобными заявлениями вы вносите раскол в общество. Сейчас, в непростое время, когда мы все переживаем сложные моменты, нам как никогда надо объединиться и поддерживать нашу армию, вы пытаетесь диссонировать. Сдавайте свои мандаты, выходите на площадь Ленина и заявляйте свою позицию. Я это уже в отношении других депутатов заявлял и в отношении вас заявляю то же самое. Я уверен, у каждого здесь сидящего депутата, у большинства позиция однозначная — поддерживать то, что сейчас происходит на фоне специальной операции в соседнем государстве, — предложил он.
После этого 34 депутата из 46 проголосовали против внесения в повестку обсуждения символики на транспорте.
Депутат от коалиции Антон Картавин хотел прокомментировать высказывание Евгения Лебедева, но ему не дали слово. Он высказал свое мнение в переписке с корреспондентом НГС.
— Я последовательно выступаю за прекращение боевых действий на территории Украины. Судя по тому, что переговоры делегаций России и Украины идут уже ежедневно, руководство страны мое мнение разделяет. Если депутат Лебедев не согласен с действиями руководства страны, он всегда может выразить свое недовольство в соответствии с законами РФ. Депутат Лебедев, конечно, нечасто выступает на сессиях, но это не настолько историческое событие, чтобы после него мандат сдавать, — сказал Картавин.
На высказывание депутата Лебедева в беседе с НГС также ответила и Хельга Пирогова.
— Во-первых, депутат Лебедев в очередной раз показал, что не знает значения некоторых слов, которые произносит. Во-вторых, к сожалению, подобное кликушество стало на этой сессии важнее регламентов и норм поведения, это настораживает, потому что открывает двери для полной анархии в совете депутатов. Меня выбрали жители округа, и не Лебедеву лишать меня мандата, — убеждена она.
Коалицию «Новосибирск 2020» создали перед выборами в Совет депутатов в 2020 году. Ее кандидаты выиграли в четырех округах. Сейчас в горсовете четыре представителя объединения — Сергей Бойко (уехал из России), Хельга Пирогова, Светлана Каверзина и Антон Картавин.
На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, что наклейка с буквой Z появилась на общественном транспорте города в рамках патриотической акции. Другое мероприятие в поддержку действий на территории Украины провели железнодорожники.