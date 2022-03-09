Анатолий Локоть объяснил, почему на новосибирском транспорте появилась наклейка с буквой Z

Ранее Совет отцов Новосибирска выстроил 9 машин буквой Z в знак поддержки спецоперации на Украине. Подобную акцию провело Правительство и Заксобрание региона — 4 марта на зданиях свет горел в нескольких окнах, образуя форму буквы.