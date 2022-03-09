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Тема дняТрое новосибирских военных погибли на Украине
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Анатолий Локоть объяснил, почему на новосибирском транспорте появилась наклейка с буквой Z

Знак можно встретить на муниципальных и частных маршрутах

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Символ Z наклеили на муниципальный и частный транспорт

Символ Z наклеили на муниципальный и частный транспорт

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Сегодня, 9 марта, на новосибирском троллейбусе № 23 заметили наклейки с буквой Z. Мэр Анатолий Локоть сообщил, что их разместили и на других видах транспорта.

— В городе набирает темпы патриотическая акция. Сегодня на муниципальном общественном транспорте наклеена буква Z. В том числе на уборочной технике. Подключились и частные подрядчики, — заявил глава города на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

Знак Z (зэт) стал одним из символов военной спецоперации на Украине. Его наносят на российскую военную технику.

Ранее Совет отцов Новосибирска выстроил 9 машин буквой Z в знак поддержки спецоперации на Украине. Подобную акцию провело Правительство и Заксобрание региона — 4 марта на зданиях свет горел в нескольких окнах, образуя форму буквы.

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спецоперацияобщественный транспортZ
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