Анатолий Локоть объяснил, почему на новосибирском транспорте появилась наклейка с буквой Z

Сегодня, 9 марта, на новосибирском троллейбусе
— В городе набирает темпы патриотическая акция. Сегодня на муниципальном общественном транспорте наклеена буква Z. В том числе на уборочной технике. Подключились и частные подрядчики, — заявил глава города на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.
Знак Z (зэт) стал одним из символов военной спецоперации на Украине. Его наносят на российскую военную технику.
Ранее Совет отцов Новосибирска выстроил 9 машин буквой Z в знак поддержки спецоперации на Украине. Подобную акцию провело Правительство и Заксобрание региона — 4 марта на зданиях свет горел в нескольких окнах, образуя форму буквы.