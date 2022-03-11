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Тема дняЖелезнодорожники поддержали спецоперацию
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Железнодорожники поддержали спецоперацию на Украине — 10 фото с вокзала Новосибирск-Главный

Участники пришли туда с флагами и наклейками с буквой Z

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Вокруг сцены на платформе собралось около сотни человек, некоторые пришли с флагами России и символикой РЖД

Вокруг сцены на платформе собралось около сотни человек, некоторые пришли с флагами России и символикой РЖД

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Сегодня днем, 11 марта, на территории железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный прошла всероссийская акция «Своих не бросаем», посвященная спецоперации российской армии на Украине. На первой платформе собрались участники с флагами, Георгиевскими лентами и наклейками с буквой Z.

На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как проходила акция.

Знак Z (зэт) стал одним из символов военной спецоперации на Украине. Его наносят на российскую военную технику

Знак Z (зэт) стал одним из символов военной спецоперации на Украине. Его наносят на российскую военную технику

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Основной темой выступления перед публикой стала спецоперация на Украине

Основной темой выступления перед публикой стала спецоперация на Украине

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Большинство собравшихся на вокзале — железнодорожники

Большинство собравшихся на вокзале — железнодорожники

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Также в ней участвовали волонтеры

Также в ней участвовали волонтеры

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Лозунг «Своих не бросаем» был не только на наклейках с надписью Z, но и над сценой

Лозунг «Своих не бросаем» был не только на наклейках с надписью Z, но и над сценой

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Георгиевские ленты участникам выдавали в здании вокзала перед выходом на платформу

Георгиевские ленты участникам выдавали в здании вокзала перед выходом на платформу

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Выступающие говорили о том, что людям необходимо сплотиться и объединиться перед реальными угрозами

Выступающие говорили о том, что людям необходимо сплотиться и объединиться перед реальными угрозами

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Люди аплодировали после каждого выступления

Люди аплодировали после каждого выступления

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Символ Z на этой неделе также заметили на городском транспорте

Символ Z на этой неделе также заметили на городском транспорте

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Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины 24 февраля. После этого в Новосибирске прошло несколько несанкционированных протестных акций. На одной из них задержали журналиста НГС Виктора Бобровникова. Он рассказал в репортаже, как ехал в автозаке и давал пояснения полиции.

6 марта в Новосибирске прошел автопробег в поддержку спецоперации на Украине. В нём участвовали 40 машин.

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спецоперация на Украине
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