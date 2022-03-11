Железнодорожники поддержали спецоперацию на Украине — 10 фото с вокзала Новосибирск-Главный

Сегодня днем, 11 марта, на территории железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный прошла всероссийская акция «Своих не бросаем», посвященная спецоперации российской армии на Украине. На первой платформе собрались участники с флагами, Георгиевскими лентами и наклейками с буквой Z.



На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как проходила акция.