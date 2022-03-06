Полиция задерживает журналистов на антивоенной акции в центре Новосибирска — корреспондент НГС уже в автозаке

Журналиста НГС Виктора Бобровникова задержали на антивоенной акции в центре Новосибирска, вместе с ним в автозак забрали еще троих человек в манишках «Пресса». Об этом сообщил наш фотокорреспондент Александр Ощепков.
Виктор Бобровников имел при себе редакционное задание, пресс-карту, на нем был жилет с надписью «Пресса».
— Как я понимаю, сейчас он стоит в очереди в автозак. Еще троих человек в жилетках «Пресса» задержали, — пояснил Александр Ощепков.
Спустя 10 минут после задержания Виктор вышел на связь с редакцией.
— Я в автозаке, — написал он.
Чуть позже Виктор добавил:
— Я находился на площадке перед Оперным театром. Со стороны памятника Ленину начали идти строем полицейские. Зажали в центр тех, кто не успел выйти, и начали их по частям доставлять к автозакам. Я сообщил сотрудникам, что я журналист НГС, работаю по редакционному заданию, показал удостоверение. Меня сначала не выпустили из оцепления, а потом отвели к автозаку. Сотрудники отказались представиться и не сообщили, куда везут, — уточнил Виктор.
При этом он добавил, что просто снимал на видео происходящее, ничего не выкрикивал.
Журналист НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, но на момент публикации ответа не получил.