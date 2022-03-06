Полиция задерживает журналистов на антивоенной акции в центре Новосибирска — корреспондент НГС уже в автозаке

— Я находился на площадке перед Оперным театром. Со стороны памятника Ленину начали идти строем полицейские. Зажали в центр тех, кто не успел выйти, и начали их по частям доставлять к автозакам. Я сообщил сотрудникам, что я журналист НГС, работаю по редакционному заданию, показал удостоверение. Меня сначала не выпустили из оцепления, а потом отвели к автозаку. Сотрудники отказались представиться и не сообщили, куда везут, — уточнил Виктор.

При этом он добавил, что просто снимал на видео происходящее, ничего не выкрикивал.