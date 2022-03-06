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СрочноЖурналистов задерживают на антивоенной акции
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Полиция задерживает журналистов на антивоенной акции в центре Новосибирска — корреспондент НГС уже в автозаке

У сотрудника НГС было при себе редзадание, удостоверение, на нем был жилет с надписью «Пресса»

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Виктор Бобровников показывает свою пресс-карту

Виктор Бобровников показывает свою пресс-карту

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Журналиста НГС Виктора Бобровникова задержали на антивоенной акции в центре Новосибирска, вместе с ним в автозак забрали еще троих человек в манишках «Пресса». Об этом сообщил наш фотокорреспондент Александр Ощепков.

Виктор Бобровников имел при себе редакционное задание, пресс-карту, на нем был жилет с надписью «Пресса».

— Как я понимаю, сейчас он стоит в очереди в автозак. Еще троих человек в жилетках «Пресса» задержали, — пояснил Александр Ощепков.

Спустя 10 минут после задержания Виктор вышел на связь с редакцией.

— Я в автозаке, — написал он.

Виктор Бобровников имел при себе редакционное задание, пресс-карту, на нем был жилет с надписью «Пресса»

Виктор Бобровников имел при себе редакционное задание, пресс-карту, на нем был жилет с надписью «Пресса»

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Чуть позже Виктор добавил:

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— Я находился на площадке перед Оперным театром. Со стороны памятника Ленину начали идти строем полицейские. Зажали в центр тех, кто не успел выйти, и начали их по частям доставлять к автозакам. Я сообщил сотрудникам, что я журналист НГС, работаю по редакционному заданию, показал удостоверение. Меня сначала не выпустили из оцепления, а потом отвели к автозаку. Сотрудники отказались представиться и не сообщили, куда везут, — уточнил Виктор.

При этом он добавил, что просто снимал на видео происходящее, ничего не выкрикивал.

Виктора везут в отделение

Виктора везут в отделение

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Журналист НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, но на момент публикации ответа не получил.

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