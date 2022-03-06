Сегодня, 6 марта, в Новосибирске прошел автопробег в поддержку спецоперации на Украине с возложением цветов на Монументе славы. В нем поучаствовало около 40 машин.
Маршрут колонны начался от ГПНТБ, а потом прошел через площадь Калинина по Дмитровскому мосту к площади Станиславского — к монументу Славы.
По словам участника Андрея Фрунзе, они собрались, чтобы поддержать президента, страну и жителей Луганска, Донецка:
— Партийцы собираются, общественники, депутаты Горсовета, депутаты областного совета.
Алексей Александров сказал, что на пробеге собрались патриоты.
Ранее мы рассказывали о том, что Совет отцов Новосибирской области выстроил девять машин буквой Z, поддержав спецоперацию на Украине.