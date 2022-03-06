Сегодня, 6 марта, в Новосибирске прошел автопробег в поддержку спецоперации на Украине с возложением цветов на Монументе славы. В нем поучаствовало около 40 машин.



Маршрут колонны начался от ГПНТБ, а потом прошел через площадь Калинина по Дмитровскому мосту к площади Станиславского — к монументу Славы.