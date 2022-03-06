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В Новосибирске прошел автопробег в поддержку спецоперации на Украине

В нем поучаствовало около 40 машин

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На машины клеили знак Z и устанавливали флаги

На машины клеили знак Z и устанавливали флаги

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Сегодня, 6 марта, в Новосибирске прошел автопробег в поддержку спецоперации на Украине с возложением цветов на Монументе славы. В нем поучаствовало около 40 машин.

Маршрут колонны начался от ГПНТБ, а потом прошел через площадь Калинина по Дмитровскому мосту к площади Станиславского — к монументу Славы.

Некоторые участники делали знак Z из подручных средств

Некоторые участники делали знак Z из подручных средств

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По словам участника Андрея Фрунзе, они собрались, чтобы поддержать президента, страну и жителей Луганска, Донецка:

— Партийцы собираются, общественники, депутаты Горсовета, депутаты областного совета.

В пробеге участвовал Алексей Александров, который был депутатом Заксобрания

В пробеге участвовал Алексей Александров, который был депутатом Заксобрания

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Алексей Александров сказал, что на пробеге собрались патриоты.

Колонна проследовала к Монументу Славы

Колонна проследовала к Монументу Славы

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Среди участников были депутаты и общественники

Среди участников были депутаты и общественники

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На пробеге было около 40 машин

На пробеге было около 40 машин

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Ранее мы рассказывали о том, что Совет отцов Новосибирской области выстроил девять машин буквой Z, поддержав спецоперацию на Украине.

Дорогие читатели, мы вынуждены закрыть комментарии в материалах, касающихся темы спецоперации на Украине и ее последствий. Это мера вынужденная, но надеемся, что временная. Спасибо за понимание!

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автопробегспецоперация
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