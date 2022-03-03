Совет отцов Новосибирской области выстроил девять машин буквой Z, поддержав спецоперацию на Украине

Сегодня, 3 марта, Совет отцов Новосибирской области провел акцию в поддержку вооруженных сил Российской Федерации. Участники проехали автомобильной колонной от ДКЖ до Экспоцентра, возле которого выстроили машины в виде знака «Z».
— Акция проводилась в поддержку нашим вооруженным силам и, соответственно, Донецка и Луганска. Двигались мы под флагами Совета отцов, Донецка, Луганска, были российские фланги и флаги Чеченской республики. Чеченские — потому что они тоже участвуют в боевых действиях. И у нас тут есть ребята — инструкторы — которые тренируют «кадыровцев» по парашютно-десантному спорту, — сообщил заместитель председателя Областного совета отцов Новосибирской области Сергей Мажирин.
В акции приняло участие 14 человек — участники Новосибирского совета отцов Новосибирской области. Репортаж об этом, заметил Мажирин, покажут и по чеченскому телевидению.
Знак Z (зэт) стал одним из символов военной спецоперации на Украине. Его наносят на российскую военную технику. Вот как Минобороны РФ в своем инстаграме использует этот символ:
Ранее НГС рассказал, что вечером 2 марта в Новосибирске заметили машины со знаком «Z» на бортах.
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