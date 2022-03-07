«Похоже, тебе есть чего скрывать, раз боишься»: репортаж журналиста НГС из автозака и отделения полиции

Это злило. Я в ответ заметил, что если человек боится людей, встающих у него за спиной, это яркий признак того, что совесть у него нечиста. Это заявление вызвало хохот присутствующих полицейских.

— Да, нечиста у меня совесть, — то ли в шутку, то ли всерьез ответил дежурный. — Давай пальцы прислоняй, а то задержим тебя на трое суток до выяснения.



Провести несколько дней в компании этих людей — перспектива так себе. Я подчинился, совпадений сканирующий прибор не выдал. Еще бы — это мой первый привод в полицию.



Домой?

Нас разделили и повели в кабинеты для взятия объяснений и оформления протоколов. Именно там люди впервые узнавали причины задержания: подозрение в участии в незаконном публичном мероприятии. На большинство оформляли протоколы об административном правонарушении для дальнейшего рассмотрения в суде.



С момента нашего задержания к тому времени прошло 5 часов. С меня взяли объяснение. Я внес протокол замечания обо всех нарушениях, которые зафиксировал, ни на секунду не допуская мысли, что кто-то будет обращать внимание на хамство и непрофессионализм коллег.



Перед выходом я заметил на лавочке женщину лет 40 из моего автозака, выглядела она разбитой, в глазах стояли слезы. На вопрос, как ей первый протест, она заявила, что он же — последний.



— У меня три собаки с голоду помирают. Что бы в стране ни случилось, я больше никогда не выйду свое мнение выражать. Толку от этого нет, одни проблемы, — горько сказала женщина.



К тому времени мой телефон разрядился. Я зашел в ближайший магазин и попросил продавщицу вызвать такси. Водитель разрешил мне воспользоваться телефоном: я позвонил родителям и редактору. Тюльпаны купил.



P. S.

В пресс-службе МВД НСО более суток «уточняют информацию» о количестве задержанных 6 марта и правовых основаниях задержаний журналистов (НГС известно о двух).