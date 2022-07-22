В Новосибирске задержали депутата Горсовета Хельгу Пирогову
Ранее Александр Бастрыкин поручил начать проверку после ее высказывания о военных
Ночью 22 июля в Новосибирске задержали независимого депутата Горсовета Хельгу Пирогову.
Задержание произошло после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги на выплаты штрафов осуждённым за акции протеста в 2021 году.
Хельгу задержали на выходе с аукциона. К депутату подошёл сотрудник полиции, посадили в машину и увезли. Полицейский не представился и не объяснил причину задержания.
Как сообщили в телеграм-канале «Коалиция Новосибирск 2020», на Хельгу Пирогову собираются составить протокол по статье 20.3.3 (дискредитация Вооруженных Сил РФ).
До этого высказывания Хельги в соцсетях поручил проверить Александр Быстрыкин. Это произошло после заявления вице-спикера новосибирского Заксобрания Андрея Панферова. 18 июля он опубликовал открытое письмо мэру Анатолию Локтю, главе горсовета Дмитрию Асанцеву и депутатам на своей странице во «ВКонтакте». Он заявил, что Хельга Пирогова высказалась в социальных сетях о военных, добровольно вступивших в ряды Вооруженных Сил России для участия в специальной военной операции на территории Украины. Он назвал ее слова кощунством.