Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после проверки высказывания депутата Хельги Пироговой

При этом ночью Хельгу Пирогову задержали. Это произошло после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги на выплаты штрафов осужденным за акции протеста в 2021 году. Полицейские не назвали причину задержания и увезли депутата в отдел. Другой независимый депутат Горсовета Антон Картавин сообщил, что Хельга находится на 4-м месяце беременности. Через несколько часов депутата отпустили, на нее составили протокол о дискредитации Вооруженных сил (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).