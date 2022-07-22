Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после проверки высказывания депутата Хельги Пироговой
Накануне на Пирогову уже составили административный протокол
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний независимого депутата Горсовета Новосибирска Хельги Пироговой.
Поручение выдали и. о. руководителя СК по региону Виталию Зарипову.
— По результатам проверки, организованной по факту высказываний Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело, — сообщили в федеральном СК.
До этого Бастрыкин поручил проверить ее высказывания в соцсетях. Это произошло после заявления вице-спикера новосибирского Заксобрания Андрея Панферова. 18 июля он опубликовал открытое письмо мэру Анатолию Локтю, главе горсовета Дмитрию Асанцеву и депутатам на своей странице во «ВКонтакте».
Он заявил, что Хельга Пирогова высказалась в социальных сетях о военных, добровольно вступивших в ряды Вооруженных сил России для участия в специальной военной операции на территории Украины. Он назвал ее слова кощунством.
Хельга Пирогова на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России)* прокомментировала открытое письмо Андрея Панферова. Она считает, что заместитель председателя не видел изначальный пост депутата.
— В итоге мои слова распространяют выдернутыми из контекста и совершенно не передающими смысла сказанного, — написала Хельга Пирогова.
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При этом ночью Хельгу Пирогову задержали. Это произошло после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги на выплаты штрафов осужденным за акции протеста в 2021 году. Полицейские не назвали причину задержания и увезли депутата в отдел. Другой независимый депутат Горсовета Антон Картавин сообщил, что Хельга находится на
* Деятельность корпорации Meta и двух ее сервисов — Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена в РФ.