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Руководитель СКР по Новосибирской области ушел на пенсию

Сегодня закончился пятилетний срок его полномочий на посту

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В последний год службы Лелеко на месяц отстраняли от работы

В последний год службы Лелеко на месяц отстраняли от работы

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У главы управления СКР по Новосибирской области генерал-майора Андрея Лелеко закончился пятилетний срок полномочий.

Он ушел на пенсию по истечении контракта, об этом пишет «Коммерсантъ Сибирь». Как передает издание, последнее время он был на больничном, а его обязанности исполнял первый заместитель руководителя управления Антон Бадулин. После ухода на пенсию Лелеко планирует вернуться в родной город Екатеринбург.

НГС обратился в пресс-службу СК по Новосибирской области за комментарием, но на момент публикации ответа не поступило. В приемной СУ СК по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что Андрей Лелеко сейчас не на месте, а его обязанности временно исполняет Антон Бадулин.

Андрей Лелеко занимал различные должности в прокуратуре Екатеринбурга с 1997 года. После образования Следственного комитета в 2007 году перешел на должность руководителя следственного отдела СК при прокуратуре РФ по Уральскому федеральному округу. В апреле 2011 года был назначен главой следственного управления Следственного комитета по СФО.

7 июля 2016 года Андрея Лелеко назначили руководителем СУ СК РФ по Новосибирской области на 5-летний срок.

В последний год работы Лелеко временно отстраняли от должности. Это произошло после того, как в марте председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении него.

Претензии в адрес Лелеко были связаны с ухудшением качества следствия: более 100 уголовных дел за год были возвращены на доработку, что значительно хуже средних общероссийских показателей.

— Выросло число уголовных дел, расследованных в срок свыше двух месяцев, следовательно, возросло и число лиц, длительное время содержащихся под стражей, в том числе и несовершеннолетних, — сообщали в СК по России.

Кроме того, увеличилось количество обращений жителей Новосибирской области в центральный аппарат, а надзорные органы стали чаще выявлять нарушение закона во время следствия.

По сведениям «Ъ-Сибирь», с 22 по 27 марта в Новосибирске работала комиссия СКР. Кроме работы управления проверяющие изучали деятельность нескольких райотделов ведомства, в частности, их интересовали прекращенные уголовные дела.

Вместе с Андреем Лелеко от обязанностей временно отстраняли руководителей следственных управлений по Республике Калмыкия, Курской и Тверской областям.

До этого в Новосибирской области сменились руководители МВД, ФСБ и городской прокуратуры. НГС изучил биографию новых начальников и выяснил, куда устроились бывшие главы ведомств.

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