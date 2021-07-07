Руководитель СКР по Новосибирской области ушел на пенсию

У главы управления СКР по Новосибирской области генерал-майора Андрея Лелеко закончился пятилетний срок полномочий.

Он ушел на пенсию по истечении контракта, об этом пишет «Коммерсантъ Сибирь». Как передает издание, последнее время он был на больничном, а его обязанности исполнял первый заместитель руководителя управления Антон Бадулин. После ухода на пенсию Лелеко планирует вернуться в родной город Екатеринбург.

НГС обратился в пресс-службу СК по Новосибирской области за комментарием, но на момент публикации ответа не поступило. В приемной СУ СК по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что Андрей Лелеко сейчас не на месте, а его обязанности временно исполняет Антон Бадулин.