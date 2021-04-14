Глава новосибирского СКР вышел на работу после служебной проверки

Глава управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Андрей Лелеко вернулся к исполнению своих обязанностей после служебной проверки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В пресс-службе СК отказались комментировать возвращение своего руководителя, переадресовав в центральный аппарат — в Москву. Но в приемной новосибирского следственного комитета корреспонденту НГС подтвердили, что Андрей Сергеевич Лелеко сейчас находится на месте.

«Коммерсантъ» также пишет, что в июле у Лелеко истекает 5-летний срок полномочий, после этого его могут перевести в другой регион.