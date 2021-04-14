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Глава новосибирского СКР вышел на работу после служебной проверки

Ранее сообщалось, что он может уйти в отставку

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Андрей Лелеко находился в отставке 1 месяц&nbsp;

Андрей Лелеко находился в отставке 1 месяц 

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Андрей Лелеко вернулся на работу после служебной проверки

Глава управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Андрей Лелеко вернулся к исполнению своих обязанностей после служебной проверки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В пресс-службе СК отказались комментировать возвращение своего руководителя, переадресовав в центральный аппарат — в Москву. Но в приемной новосибирского следственного комитета корреспонденту НГС подтвердили, что Андрей Сергеевич Лелеко сейчас находится на месте.

«Коммерсантъ» также пишет, что в июле у Лелеко истекает 5-летний срок полномочий, после этого его могут перевести в другой регион.

В марте председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении Андрея Лелеко. На время проверки его отстранили от служебных обязанностей.

Претензии в его адрес были связанны с ухудшением качества следствия: более 100 уголовных дел за год были возвращены на доработку, что значительно хуже средних общероссийских показателей.

— Выросло число уголовных дел, расследованных в срок свыше двух месяцев, следовательно, возросло и число лиц, длительное время содержащихся под стражей, в том числе и несовершеннолетних, — сообщали в СК по России.

Кроме того, увеличилось количество обращений жителей Новосибирской области в центральный аппарат, а надзорные органы стали чаще выявлять нарушение закона во время следствия.

По сведениям «Ъ-Сибирь», с 22 по 27 марта в Новосибирске работала комиссия СКР. Кроме работы управления, проверяющие изучали деятельность нескольких райотделов ведомства, в частности, их интересовали прекращенные уголовные дела.

Вместе с Андреем Лелеко от обязанностей временно отстраняли руководителей следственных управлений по Республике Калмыкия, Курской и Тверской областям.

Андрей Лелеко занимал различные должности в прокуратуре Екатеринбурга с 1997 года. После образования Следственного комитета в 2007 году перешел на должность руководителя следственного отдела СК при прокуратуре РФ по Уральскому федеральному округу. В апреле 2011 года был назначен главой следственного управления Следственного комитета по СФО.

7 июля 2016 года Андрея Лелеко назначили руководителем СУ СК РФ по Новосибирской области на 5-летний срок.

За последние месяцы в Новосибирской области сменились руководители МВД, ФСБ и городской прокуратуры. НГС изучил биографию новых начальников и выяснил, куда устроились бывшие главы ведомств.

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