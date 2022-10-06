В переходе метро убрали новые киоски, которые загораживали портреты героев, — фото

Руководитель Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло объяснил, что в подземном переходе к станции метро «Площадь Ленина» установили киоски из-за ошибки сотрудников. Утром 6 октября конструкции уже демонтировали.

Устанавливать каркасы начали в конце сентября. Тогда в метрополитене не смогли объяснить, что будет в них расположено. 4 октября в пресс-центре мэрии объяснили, что в восьми киосках будут продавать различные товары, кроме алкоголя и табака.