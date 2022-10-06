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В переходе метро убрали новые киоски, которые загораживали портреты героев, — фото

Начальник метрополитена объяснил, что конструкции там появились из-за формального отношения его сотрудников к обязанностям

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Сейчас конструкции уже убрали

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Руководитель Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло объяснил, что в подземном переходе к станции метро «Площадь Ленина» установили киоски из-за ошибки сотрудников. Утром 6 октября конструкции уже демонтировали.

Устанавливать каркасы начали в конце сентября. Тогда в метрополитене не смогли объяснить, что будет в них расположено. 4 октября в пресс-центре мэрии объяснили, что в восьми киосках будут продавать различные товары, кроме алкоголя и табака.

Такой снимок прислал подписчик сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте», когда конструкции установили

Такой снимок прислал подписчик сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте», когда конструкции установили

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Сегодня стало известно, что часть киосков, которые установили рядом с экспозицией с фотографиями Героев России, демонтировали.

— К сожалению, некоторые мои подчиненные формально отнеслись к исполнению своих обязанностей. По моему поручению работы по установке киосков в пешеходном переходе прекращены. В данный момент неуместные конструкции демонтируют. Сегодня всё приведут к первоначальному виду. Портретная экспозиция на стене пешеходного перехода будет обновлена — такое поручение было дано ранее, — сообщил глава Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло, его цитирует Telegram-канал «МЭР_и_Я».

Часть киосков еще осталась, их начали демонтировать

Часть киосков еще осталась, их начали демонтировать

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Также сегодня начали демонтировать киоски, которые установили рядом с экспозицией, посвященной хоккею.

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КиоскиПереходПлощадь Ленина
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