В переходе метро убрали новые киоски, которые загораживали портреты героев, — фото
Начальник метрополитена объяснил, что конструкции там появились из-за формального отношения его сотрудников к обязанностям
Руководитель Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло объяснил, что в подземном переходе к станции метро «Площадь Ленина» установили киоски из-за ошибки сотрудников. Утром
Устанавливать каркасы начали в конце сентября. Тогда в метрополитене не смогли объяснить, что будет в них расположено.
Сегодня стало известно, что часть киосков, которые установили рядом с экспозицией с фотографиями Героев России, демонтировали.
— К сожалению, некоторые мои подчиненные формально отнеслись к исполнению своих обязанностей. По моему поручению работы по установке киосков в пешеходном переходе прекращены. В данный момент неуместные конструкции демонтируют. Сегодня всё приведут к первоначальному виду. Портретная экспозиция на стене пешеходного перехода будет обновлена — такое поручение было дано ранее, — сообщил глава Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло, его цитирует Telegram-канал «МЭР_и_Я».
Также сегодня начали демонтировать киоски, которые установили рядом с экспозицией, посвященной хоккею.
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