В подземном переходе к станции метро «Площадь Ленина» начали строить киоски — как это выглядит
Конструкция появилась в районе выхода к Госбанку
В подземном переходе на площади Ленина начали строить киоски. На месте установили металлические каркасы и листы ДСП.
В пресс-службе новосибирского метро не смогли пояснить, что будет располагаться в переходе и попросили направить официальный запрос. НГС также направил запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска.
2 апреля 2020 года на ремонт закрыли подземный переход на Красном проспекте. Основные работы начались в сентябре. Тогда стало известно, что там сократят число торговых точек, установят световые табло и сделают санузлы. Ремонт планировали закончить к Новому году, однако затем срок перенесли. В итоге его открыли только в апреле 2021 года.
В 2023 году подземный переход рядом с ГПНТБ хотят отремонтировать, пока для работ готовят проект.