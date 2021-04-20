Открыли подземный переход у Первомайского сквера — 10 фото, что там изменилось

В Новосибирске открыли подземный переход на Красном проспекте
Власти частично открыли подземный переход около Первомайского сквера — сейчас можно зайти/выйти со стороны филармонии, Первомайского сквера и улицы Максима Горького. Ремонт оставшейся части планируют завершить ко Дню города. Корреспонденты НГС побывали в переходе сразу после открытия — посмотрите, как он изменился.
Переход закрыли на ремонт 2 апреля 2020 года. Основные работы начались в сентябре. Тогда стало известно, что там сократят число торговых точек, установят световые табло и сделают санузлы. Ремонт планировали закончить к Новому году, однако затем срок перенесли.