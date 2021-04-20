20 апреля вторник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 76.25
eur 91.48
Тема дняКак сибирячка открыла с нуля 29 салонов

Все новости

Все новости

Открыли подземный переход у Первомайского сквера — 10 фото, что там изменилось

Работы еще продолжаются, но перейти Красный проспект в этом месте можно уже сейчас

5 911
73Обсудить

Поделиться

Вход со стороны Первомайского сквера накрыли навесом

Вход со стороны Первомайского сквера накрыли навесом

Поделиться

В Новосибирске открыли подземный переход на Красном проспекте

Власти частично открыли подземный переход около Первомайского сквера — сейчас можно зайти/выйти со стороны филармонии, Первомайского сквера и улицы Максима Горького. Ремонт оставшейся части планируют завершить ко Дню города. Корреспонденты НГС побывали в переходе сразу после открытия — посмотрите, как он изменился.

Реконструкцию оценили в 105 миллионов рублей. На данный момент уже потрачено 65 миллионов

Реконструкцию оценили в 105 миллионов рублей. На данный момент уже потрачено 65 миллионов

Поделиться

В переходе установили теплый пол и новую вентиляционную систему. Они должны обеспечить комфортную температуру в холодное время года

В переходе установили теплый пол и новую вентиляционную систему. Они должны обеспечить комфортную температуру в холодное время года

Поделиться

Часть перехода, которая ведет к Октябрьской магистрали, ограждена. Работы на ней продолжаются

Часть перехода, которая ведет к Октябрьской магистрали, ограждена. Работы на ней продолжаются

Поделиться

На светящихся панелях в ближайшее время разместят виды города. Позже эти площади будут сдавать под рекламу

На светящихся панелях в ближайшее время разместят виды города. Позже эти площади будут сдавать под рекламу

Поделиться

Шрифт на указателях получился слишком маленьким — издалека его сложно рассмотреть. Надписи планируют заменить в ближайшие 2–3 дня

Шрифт на указателях получился слишком маленьким — издалека его сложно рассмотреть. Надписи планируют заменить в ближайшие 2–3 дня

Поделиться

30 мая здесь начнут монтировать торговые павильоны — всего их будет 84. Работы по установке планируют завершить к 20 июня

30 мая здесь начнут монтировать торговые павильоны — всего их будет 84. Работы по установке планируют завершить к 20 июня

Поделиться

«Задача — ко Дню города сдать этот объект в виде подарка», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть

«Задача — ко Дню города сдать этот объект в виде подарка», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Поделиться

Работы выполнены на территории 1200 квадратных метров из 2080 квадратов

Работы выполнены на территории 1200 квадратных метров из 2080 квадратов

Поделиться

Температура в переходе будет держаться на уровне <nobr class="_">+10... +12 градусов</nobr>

Температура в переходе будет держаться на уровне +10... +12 градусов

Поделиться

Переход закрыли на ремонт 2 апреля 2020 года. Основные работы начались в сентябре. Тогда стало известно, что там сократят число торговых точек, установят световые табло и сделают санузлы. Ремонт планировали закончить к Новому году, однако затем срок перенесли.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

День городаподземный переходремонт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (73)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...