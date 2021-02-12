Открытие перехода под часовней снова перенесли — 7 снимков из места, куда никого не пускают

Открытие подземного переход на Красном проспекте в Новосибирске переносят — в прошлый раз власти планировали возобновить работу перехода после ремонта в середине февраля.

— Мы застолбили сроки: конец первого квартала — это открытие перехода под Красным проспектом. Затем середина второго квартала — переходы в районе ВТБ банка и выход на Октябрьскую магистраль. Параллельно после открытия начнется конкурс на доступ к ведению торговли, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэр уточнил, что готовый подземный переход представят горожанам ко Дню города.