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Открытие перехода под часовней снова перенесли — 7 снимков из места, куда никого не пускают

Мэр Новосибирска рассказал, что готовый переход официально представят горожанам летом, но он начнёт работу раньше

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Пешеходный переход на Красном проспекте закрыли на реконструкцию в апреле 2020 года<br>&nbsp;

Пешеходный переход на Красном проспекте закрыли на реконструкцию в апреле 2020 года
 

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Открытие перехода под Красным проспектом в Новосибирске перенесли на День города

Открытие подземного переход на Красном проспекте в Новосибирске переносят — в прошлый раз власти планировали возобновить работу перехода после ремонта в середине февраля.

— Мы застолбили сроки: конец первого квартала — это открытие перехода под Красным проспектом. Затем середина второго квартала — переходы в районе ВТБ банка и выход на Октябрьскую магистраль. Параллельно после открытия начнется конкурс на доступ к ведению торговли, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэр уточнил, что готовый подземный переход представят горожанам ко Дню города.

— В целом объект (мы сейчас договорились) — ко Дню города. Надеемся, что в этом году ситуация позволит провести День города с мероприятиями, с приглашением новосибирцев и гостей города для участия в этих мероприятиях. Эта дата — окончательная дата объекта, — добавил Анатолий Локоть.

Первоначально власти планировали открыть обновленный пешеходный переход в конце декабря

Первоначально власти планировали открыть обновленный пешеходный переход в конце декабря

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Но в конце года дату открытия перенесли на середину февраля. Сейчас пешеходный переход по-прежнему закрыт

Но в конце года дату открытия перенесли на середину февраля. Сейчас пешеходный переход по-прежнему закрыт

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Сейчас закончены облицовывать гранитом входы, также там установили ограждения из нержавеющей стали

Сейчас закончены облицовывать гранитом входы, также там установили ограждения из нержавеющей стали

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Также выполнены работы по штукатурке и облицовке стен подземного перехода&nbsp;— на них, по словам мэра, разместят рекламные баннеры <br>

Также выполнены работы по штукатурке и облицовке стен подземного перехода — на них, по словам мэра, разместят рекламные баннеры

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Но в переходе сейчас очень много строительного мусора

Но в переходе сейчас очень много строительного мусора

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В обновлённом переходе появится навигация — электронное табло, указатели. И вновь появятся&nbsp;торговые павильоны&nbsp;— их, по словам мэра, оформят в едином стиле

В обновлённом переходе появится навигация — электронное табло, указатели. И вновь появятся торговые павильоны — их, по словам мэра, оформят в едином стиле

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По словам мэра, на капитальный ремонт подземного перехода потратили более 100 миллионов рублей

По словам мэра, на капитальный ремонт подземного перехода потратили более 100 миллионов рублей

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В конце декабря над переходом под Красным проспектом появилась изогнутая дизайнерская крыша.

Подземный переход закрыли в начале апреля. Незадолго до этого там побывали журналисты НГС. По надписям, которые они увидели на стенах, можно понять, как жили подростки 90-х годов, почитайте об этом в нашем фоторепортаже.

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Красный проспектНовосибирсккапитальный ремонтпереход
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