Открытие перехода под часовней снова перенесли — 7 снимков из места, куда никого не пускают

Открытие перехода под Красным проспектом в Новосибирске перенесли на День города
Открытие подземного переход на Красном проспекте в Новосибирске переносят — в прошлый раз власти планировали возобновить работу перехода после ремонта в середине февраля.
— Мы застолбили сроки: конец первого квартала — это открытие перехода под Красным проспектом. Затем середина второго квартала — переходы в районе ВТБ банка и выход на Октябрьскую магистраль. Параллельно после открытия начнется конкурс на доступ к ведению торговли, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Мэр уточнил, что готовый подземный переход представят горожанам ко Дню города.
— В целом объект (мы сейчас договорились) — ко Дню города. Надеемся, что в этом году ситуация позволит провести День города с мероприятиями, с приглашением новосибирцев и гостей города для участия в этих мероприятиях. Эта дата — окончательная дата объекта, — добавил Анатолий Локоть.
В конце декабря над переходом под Красным проспектом появилась изогнутая дизайнерская крыша.
Подземный переход закрыли в начале апреля. Незадолго до этого там побывали журналисты НГС. По надписям, которые они увидели на стенах, можно понять, как жили подростки 90-х годов, почитайте об этом в нашем фоторепортаже.