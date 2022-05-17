«В очень плохом техническом состоянии»: подземный переход у ГПНТБ собираются отремонтировать
Для него готовят документы
В Новосибирске в 2023 году собираются начать ремонт подземного пешеходного перехода рядом с ГПНТБ. Сейчас для работ готовят проект.
— На 2023 год у нас разрабатывается документация по подземному пешеходному переходу на улице Кирова и Восход в районе площади Пименова. Очень сложный пешеходный переход, в очень плохом техническом состоянии. Документацию планируем закончить в декабре этого года, — рассказал во время аппаратного совещания 17 марта глава МУП «Метро Мир» Александр Мысик.
По его словам, после подготовки документов специалисты проведут совещание, на котором обсудят планы ремонта.
Ранее в центре Новосибирска отремонтировали подземный переход рядом с Первомайским сквером. Мы показывали, что в нем изменилось.