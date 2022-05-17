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«В очень плохом техническом состоянии»: подземный переход у ГПНТБ собираются отремонтировать

Для него готовят документы

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Переход находится рядом с площадью Пименова

Переход находится рядом с площадью Пименова

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В Новосибирске в 2023 году собираются начать ремонт подземного пешеходного перехода рядом с ГПНТБ. Сейчас для работ готовят проект.

— На 2023 год у нас разрабатывается документация по подземному пешеходному переходу на улице Кирова и Восход в районе площади Пименова. Очень сложный пешеходный переход, в очень плохом техническом состоянии. Документацию планируем закончить в декабре этого года, — рассказал во время аппаратного совещания 17 марта глава МУП «Метро Мир» Александр Мысик.

По его словам, после подготовки документов специалисты проведут совещание, на котором обсудят планы ремонта.

Ранее в центре Новосибирска отремонтировали подземный переход рядом с Первомайским сквером. Мы показывали, что в нем изменилось.

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