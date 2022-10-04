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В подземном переходе на Ленина появятся 8 торговых киосков — что там нельзя будет продавать

Киоски начали строить на прошлой неделе

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Строительство началось в районе выхода к Госбанку

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8 торговых киосков появятся в подземном переходе на площади Ленина. Это следует из ответа мэрии на запрос НГС.

Аукцион на аренду мест под киоски МУП «Новосибирский метрополитен» объявил еще 12 июля.

— Для заключения договоров аренды выставлены на аукцион 8 мест под установку киосков площадью 8 кв. м каждое, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В киосках будут продаваться разные товары, кроме алкоголя и табака.

На все 8 мест уже заключены договоры с арендаторами.

По результатам аукциона МУП «Новосибирский метрополитен» на вышеуказанные места были заключены договоры аренды с арендаторами.

Киоски начали строить на прошлой неделе. В переходе появились металлические каркасы и листы ДСП.

2 апреля 2020 года на ремонт закрыли подземный переход на Красном проспекте. Основные работы начались в сентябре. Тогда стало известно, что там сократят число торговых точек, установят световые табло и сделают санузлы. Ремонт планировали закончить к Новому году, однако затем срок перенесли. В итоге его открыли только в апреле 2021 года.

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