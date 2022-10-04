В подземном переходе на Ленина появятся 8 торговых киосков — что там нельзя будет продавать

2 апреля 2020 года на ремонт закрыли подземный переход на Красном проспекте. Основные работы начались в сентябре. Тогда стало известно, что там сократят число торговых точек, установят световые табло и сделают санузлы. Ремонт планировали закончить к Новому году, однако затем срок перенесли. В итоге его открыли только в апреле 2021 года.