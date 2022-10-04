«14 миллионов — это только стекла вставить»: метрополитен показал, как ремонтируют метромост — смотрим фото
Ремонтируют витражи, металлические и железобетонные конструкции
Новосибирский метрополитен показал, как идет ремонт метромоста — на новое остекление потратят больше 30 миллионов рублей. Все работы идут за счет метрополитена.
— Первый этап — по остеклению и ремонту бетона выполнен. Сейчас идет работа по пропитке бетонных конструкций. Сейчас выполняется второй этап работ, — сообщил заместитель главного инженера Новосибирского метрополитена Максим Серебренников. — В этом году Новосибирский метрополитен запланировал ремонт эстакады метромоста.
По его словам, сейчас работники снимают металлические щиты, которые стояли вместо стекол, натягивается строительная стека. Следующий этап — непосредственно остекление.
Замена стекол — необходимость, так как их регулярно разбивают.
— Вандалы, назовем их так, наверное, нам периодически бьют стекла. Отдыхают где-то здесь в парковой зоне либо просто так развлекаются. Но такая проблема есть, — пояснил специалист.
Толщина новых стекол — 6 миллиметров, это будут обычные стекла. На вопрос о том, почему не поставить специальные, более прочные, специалист ответил, что это дорого, у метрополитена таких денег нет.
— Первый этап остекления — 14 миллионов, это только стекла вставить. Второй этап остекления — это 17,1 миллиона. В общей сложности мы меняем порядка 400 стекол, — озвучил цифры Максим Серебренников.
Видеофиксация тоже планируется, в том числе в рамках строительства стадиона.
— С этой стороны есть пост охраны «Горский». Есть видеофиксация, громкая связь. Наши сотрудники, когда видят что-то, естественно, вызывают группу быстрого реагирования и оповещают, — уточнил Максим Серебренников.
По его словам, ремонт эстакады начался в августе, второй этап работ планируют завершить в конце октября, уточнил специалист.
В августе мэр Анатолий Локоть рассказывал, что идет замена рам и стекол от станции «Спортивная» в сторону «Речного вокзала», работы ведутся ночью.
Недавно Новосибирский метрополитен заменил все рельсы на метромосту — работы длились два года.
— Метрополитен завершил программу сплошной замены рельсов на метромосту, который, как известно, является самым длинным в мире. Эта работа заняла два года и потребовала большой мобилизации сил и средств, — сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.
Максим Серебренников напомнил, что новосибирский метромост — это уникальная конструкция, так как в зависимости от времени года и температуры на улице мост может сужаться и расширяться.
Новосибирский метромост часто становится зоной притяжения для любителей сделать эффектное фото. Мировой суд Октябрьского района Новосибирска оштрафовал двух молодых людей за экстремальное селфи на метромосту.