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«14 миллионов — это только стекла вставить»: метрополитен показал, как ремонтируют метромост — смотрим фото

Ремонтируют витражи, металлические и железобетонные конструкции

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Часть стекол уже заменили

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Новосибирский метрополитен показал, как идет ремонт метромоста — на новое остекление потратят больше 30 миллионов рублей. Все работы идут за счет метрополитена.

Новосибирский метромост — самый длинный в мире

Новосибирский метромост — самый длинный в мире

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— Первый этап — по остеклению и ремонту бетона выполнен. Сейчас идет работа по пропитке бетонных конструкций. Сейчас выполняется второй этап работ, — сообщил заместитель главного инженера Новосибирского метрополитена Максим Серебренников. — В этом году Новосибирский метрополитен запланировал ремонт эстакады метромоста.

В августе мэр Анатолий Локоть сообщил, что на участке, который подлежит ремонту, больше тысячи оконных проемов, из них заменят 132 дефектных стекла

В августе мэр Анатолий Локоть сообщил, что на участке, который подлежит ремонту, больше тысячи оконных проемов, из них заменят 132 дефектных стекла

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По его словам, сейчас работники снимают металлические щиты, которые стояли вместо стекол, натягивается строительная стека. Следующий этап — непосредственно остекление.

Замена стекол — необходимость, так как их регулярно разбивают.

— Вандалы, назовем их так, наверное, нам периодически бьют стекла. Отдыхают где-то здесь в парковой зоне либо просто так развлекаются. Но такая проблема есть, — пояснил специалист.

Места замены стекол сначала затягивают строительной сеткой

Места замены стекол сначала затягивают строительной сеткой

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Толщина новых стекол — 6 миллиметров, это будут обычные стекла. На вопрос о том, почему не поставить специальные, более прочные, специалист ответил, что это дорого, у метрополитена таких денег нет.

— Первый этап остекления — 14 миллионов, это только стекла вставить. Второй этап остекления — это 17,1 миллиона. В общей сложности мы меняем порядка 400 стекол, — озвучил цифры Максим Серебренников.

Видеофиксация тоже планируется, в том числе в рамках строительства стадиона.

Толщина новых стекол — 6 миллиметров

Толщина новых стекол — 6 миллиметров

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— С этой стороны есть пост охраны «Горский». Есть видеофиксация, громкая связь. Наши сотрудники, когда видят что-то, естественно, вызывают группу быстрого реагирования и оповещают, — уточнил Максим Серебренников.

По его словам, ремонт эстакады начался в августе, второй этап работ планируют завершить в конце октября, уточнил специалист.

В августе мэр Анатолий Локоть рассказывал, что идет замена рам и стекол от станции «Спортивная» в сторону «Речного вокзала», работы ведутся ночью.

Вандалы регулярно разбивают стекла на эстакаде

Вандалы регулярно разбивают стекла на эстакаде

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Недавно Новосибирский метрополитен заменил все рельсы на метромосту — работы длились два года.

— Метрополитен завершил программу сплошной замены рельсов на метромосту, который, как известно, является самым длинным в мире. Эта работа заняла два года и потребовала большой мобилизации сил и средств, — сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

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Максим Серебренников напомнил, что новосибирский метромост — это уникальная конструкция, так как в зависимости от времени года и температуры на улице мост может сужаться и расширяться.

Новосибирский метромост часто становится зоной притяжения для любителей сделать эффектное фото. Мировой суд Октябрьского района Новосибирска оштрафовал двух молодых людей за экстремальное селфи на метромосту.

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