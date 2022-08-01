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Тема дняДвое парней забрались на метромост из-за селфи
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В Новосибирске двое парней залезли на метромост, чтобы сделать красивое селфи — как их наказали

Обоих могли арестовать на 10 суток

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Экстремальное фото обошлось друзьям недешево

Экстремальное фото обошлось друзьям недешево

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Мировой суд Октябрьского района Новосибирска оштрафовал двух молодых людей за экстремальное селфи на метромосту. Как следует из текста постановлений (имеются в распоряжении редакции), вечером 14 июня 2022 года молодые люди залезли на метромост со стороны станции метро «Речной вокзал».

Ограждение из колючей проволоки и запрещающая табличка препятствием для парней не стали.

— Осуществил по нему [метромосту] прогулку, при этом ему было очевидно, что проход на метромост запрещен, — привел в текстах постановлений идентичные показания обоих нарушителей мировой судья 7-го участка Октябрьского района.

По информации источника НГС, на прогулку по метромосту молодые люди отправились за красивым селфи. Но планам приятелей помешала установленные на мосту сигнализация и камеры видеонаблюдения. Парней задержали и доставили в отдел полиции.

В суде оба молодых человека заявили, что раскаялись и полностью признают вину в совершении административного правонарушения. За умышленное нарушение требований в области транспортной безопасности им грозил штраф от 20 до 30 тысяч рублей или административный арест сроком до 10 суток. Однако, учитывая молодой возраст и поведение нарушителей, минимальный размер штрафа судья уменьшил в два раза.

10 тысяч рублей штрафа — не самое худшее из возможных последствий экстремального селфи. В 2018 году в Первомайском районе Новосибирска подросток забрался на вышку, чтобы сфотографироваться, но получил удар током и упал с высоты.

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