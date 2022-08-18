После избиения
10-летнего ребенка у ГПНТБ возбудили еще одно уголовное дело
Поручение было дано главным следователем РФ Александром Бастрыкиным
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда средней тяжести (пункт «в» части 2 статьи 112 УК РФ)
По версии следствия, вечером 12 августа
Потерпевший вступился за ребенка, после чего
Расследование дела продолжается.
Прежде сообщалось, что по факту происшествия полиция возбудила уголовное дело о побоях (статья 116 УК РФ). А прокуратура потребовала привлечь к ответственности полицейских, которые не отреагировали на сообщения об избиении и на площадь возле ГПНТБ так и не выехали.