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После избиения 10-летнего ребенка у ГПНТБ возбудили еще одно уголовное дело

Поручение было дано главным следователем РФ Александром Бастрыкиным

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Ранее полиция возбудила уголовное дело о побоях

Ранее полиция возбудила уголовное дело о побоях

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Новосибирские следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда средней тяжести (пункт «в» части 2 статьи 112 УК РФ) 10-летнему ребенку, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону. Поручение было дано председателем СКР Александром Бастрыкиным.

По версии следствия, вечером 12 августа 10-летний потерпевший вместе с друзьями находился у ГПНТБ в Октябрьском районе. Он увидел, как трое парней от 13 до 20 лет толкали мальчика 6–7 лет.

Потерпевший вступился за ребенка, после чего 13-летний подросток избил его и нанес повреждения по голове, носу и туловищу. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала ребенка. Он получил травму в виде сотрясения головного мозга.

Расследование дела продолжается.

Прежде сообщалось, что по факту происшествия полиция возбудила уголовное дело о побоях (статья 116 УК РФ). А прокуратура потребовала привлечь к ответственности полицейских, которые не отреагировали на сообщения об избиении и на площадь возле ГПНТБ так и не выехали.

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