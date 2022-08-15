«Мальчика били — мой заступился»: в Новосибирске школьника избили на площади возле ГПНТБ

В Новосибирске 12 августа несколько подростков напали на 12-летнего мальчика Матвея, который заступился за другого ребенка. Полиция начала проверку.

— Мой ребенок заступился за 6–7-летнего ребенка у фонтанов рядом с ГПНТБ. Мальчика возле фонтанов били, мой заступился. Потом оттянули от фонтанов, где есть взрослые, и затащили туда, где машины. Сейчас с сотрясением в больнице. Три дня мы лежим, к нам никто не приходил (из полиции. — Прим. ред.), — рассказала НГС представитель школьника Юлия Батранина. Она добавила, что представители ПДН пришли к ней сегодня, 15 августа.