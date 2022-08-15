«Мальчика били — мой заступился»: в Новосибирске школьника избили на площади возле ГПНТБ
Ребенок лежит в больнице с сотрясением мозга
В Новосибирске 12 августа несколько подростков напали на 12-летнего мальчика Матвея, который заступился за другого ребенка. Полиция начала проверку.
— Мой ребенок заступился за 6–7-летнего ребенка у фонтанов рядом с ГПНТБ. Мальчика возле фонтанов били, мой заступился. Потом оттянули от фонтанов, где есть взрослые, и затащили туда, где машины. Сейчас с сотрясением в больнице. Три дня мы лежим, к нам никто не приходил (из полиции. — Прим. ред.), — рассказала НГС представитель школьника Юлия Батранина. Она добавила, что представители ПДН пришли к ней сегодня, 15 августа.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в день происшествия в полицию поступал вызов. Но сотрудники, прибывшие на место, не обнаружили участников конфликта.
— По сообщению из медицинского учреждения о доставлении несовершеннолетнего с телесными повреждениями, в настоящее время проводится проверка, устанавливаются другие участники конфликта. Сотрудниками по делам несовершеннолетних установлена личность мальчика и его законных представителей, — рассказали в полиции.
Потерпевшему выдадут направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Весной на территории ЖК «Марсель» избили мальчика. В этом заподозрили двоих подростков — брата и сестру. Материалы по делу передали в Следственный комитет.