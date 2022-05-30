Следователи будут разбираться с избиением подростка двумя агрессивными детьми — заведено дело о хулиганстве

В Новосибирске следователи забирают из полиции дело против двух агрессивных детей, которых жители ЖК «Марсель» обвиняют в избиении подростка. Инцидент произошел 26 мая на детской площадке.



По словам очевидца, рассказавшего об инциденте в группе «АСТ-54», на 11-летнего мальчика напали двое детей — брат и сестра, которые держат в страхе весь двор. Свидетель отметил, что подростка сначала облили водой, затем на него напали сзади и повалили на землю. При этом мальчик «бил и душил», а его сестра пинала жертву по голове. Всё происходило на глазах матери агрессивных детей.