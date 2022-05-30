Следователи будут разбираться с избиением подростка двумя агрессивными детьми — заведено дело о хулиганстве
Местные жители уверяют, что подростки держат в страхе весь двор
В Новосибирске следователи забирают из полиции дело против двух агрессивных детей, которых жители ЖК «Марсель» обвиняют в избиении подростка. Инцидент произошел
По словам очевидца, рассказавшего об инциденте в группе «АСТ-54», на 11-летнего мальчика напали двое детей — брат и сестра, которые держат в страхе весь двор. Свидетель отметил, что подростка сначала облили водой, затем на него напали сзади и повалили на землю. При этом мальчик «бил и душил», а его сестра пинала жертву по голове. Всё происходило на глазах матери агрессивных детей.
Полиция начала проверку по заявлению матери пострадавшего, но делом сейчас заинтересовались в СК.
— Руководством регионального следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство группой лиц», из органов внутренних дел в производство следственного отдела, — рассказали СУ СК РФ по Новосибирской области.
Ранее в Новосибирске нашли подростка, который придушил незнакомого мальчика до потери сознания. В результате этого ребенок упал на асфальт, сломал зуб и получил сотрясение мозга. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, мать пострадавшего обратилась в полицию.