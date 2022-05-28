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Полиция разыскала подростка-душителя с Родников — теперь делом займется Следственный комитет

Парень, как и жертва, проживает в Калининском районе

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Конфликт среди детей и подростков произошел 20 мая во дворе дома по улице Тюленина

Конфликт среди детей и подростков произошел 20 мая во дворе дома по улице Тюленина

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В Новосибирске нашли подростка, который придушил незнакомого мальчика до потери сознания. В результате этого ребенок упал на асфальт, сломал зуб и получил сотрясение мозга. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, мать пострадавшего обратилась в полицию.

— Сотрудниками отдела полиции № 4 отдела «Калининский» по Новосибирску установлена личность разыскиваемого. Им оказался 15-летний житель Калининского района. Потерпевшему выдано направление на прохождение СМЭ, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Там же добавили, что в ближайшее время материалы передадут в СК РФ по Новосибирской области.

Недавно в Бердске толпа подростков избила 13-летнего школьника. Полиция нашла нескольких участников избиения — ранее они не попадали в поле зрения ПДН. У пострадавшего, как выяснилось, перелом руки со смещением, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, гематома и разрыв тканей внутри щеки.

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