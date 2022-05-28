Полиция разыскала подростка-душителя с Родников — теперь делом займется Следственный комитет
Парень, как и жертва, проживает в Калининском районе
В Новосибирске нашли подростка, который придушил незнакомого мальчика до потери сознания. В результате этого ребенок упал на асфальт, сломал зуб и получил сотрясение мозга. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, мать пострадавшего обратилась в полицию.
— Сотрудниками отдела полиции
Там же добавили, что в ближайшее время материалы передадут в СК РФ по Новосибирской области.
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