На улице в Бердске избит
13-летний школьник — полиция нашла участников драки
Пострадавшего отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы
В Новосибирской области полиция проводит доследственную проверку после избиения
— В ходе выяснения обстоятельств установлены несколько участников противоправных деяний. Ранее они в поле зрения ПДН полиции не попадали, на учете не состоят. Потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, — говорится в сообщении ведомства.
Об инциденте сообщало издание «Курьер.Среда.Бердск». Со слов матери пострадавшего, инцидент произошел около 19:00. Мальчик Александр (имя изменено) гулял вместе с другом около ДК «Родина» и зашел в магазин. Там к ним подошли трое незнакомых подростков и назвали их геями, затем их подкараулили на крыльце. Один из нападавших прислонился к пострадавшему школьнику лбом, после чего сказал своим друзьям, что Александр его якобы поцеловал, а затем ударил мальчика кулаком в лицо.
Друг отвел Александра на лавочку, но к нему подбежал другой подросток и ударил ногой по лицу. Пострадавший успел достать телефон и написать маме сообщение о том, что его бьют, но его продолжили избивать.
В толпе нападавших было 15 человек, сообщает «Курьер.Среда.Бердск». После того, как к месту приехал отец Александра, все разбежались. Сейчас мальчик в отделении травматологии. У него перелом руки со смещением, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, гематома и разрыв тканей внутри щеки, передает издание.
Ранее НГС писал про компанию подростков, которая в районе бывшей барахолки ловит и избивает детей. Об этом рассказала мать одного из пострадавших.