На улице в Бердске избит 13-летний школьник — полиция нашла участников драки

Об инциденте сообщало издание «Курьер.Среда.Бердск». Со слов матери пострадавшего, инцидент произошел около 19:00. Мальчик Александр (имя изменено) гулял вместе с другом около ДК «Родина» и зашел в магазин. Там к ним подошли трое незнакомых подростков и назвали их геями, затем их подкараулили на крыльце. Один из нападавших прислонился к пострадавшему школьнику лбом, после чего сказал своим друзьям, что Александр его якобы поцеловал, а затем ударил мальчика кулаком в лицо.