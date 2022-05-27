«Ищет зубы на асфальте»: подросток придушил ребенка до потери сознания на Родниках — виновника ищут

На прошлой неделе в жилмассиве Родники в Новосибирске неизвестный подросток придушил незнакомого мальчика до потери сознания. Ребенок упал на асфальт, сломал зуб и получил сотрясение мозга. Теперь нападавшего ищут родители мальчика, которые обратились с заявлением в полицию.



Мама пострадавшего мальчика рассказала, как произошел инцидент. 20 мая ее сын Ваня (имя изменено. — Прим. ред.) гулял во дворе дома по улице Тюленина, 20/1 с друзьями. В другом конце этого двора гуляла и сама женщина с младшим ребенком.