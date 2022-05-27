«Ищет зубы на асфальте»: подросток придушил ребенка до потери сознания на Родниках — виновника ищут
Мама пострадавшего мальчика обратилась в полицию
На прошлой неделе в жилмассиве Родники в Новосибирске неизвестный подросток придушил незнакомого мальчика до потери сознания. Ребенок упал на асфальт, сломал зуб и получил сотрясение мозга. Теперь нападавшего ищут родители мальчика, которые обратились с заявлением в полицию.
Мама пострадавшего мальчика рассказала, как произошел инцидент. 20 мая ее сын Ваня (имя изменено. — Прим. ред.) гулял во дворе дома по улице Тюленина, 20/1 с друзьями. В другом конце этого двора гуляла и сама женщина с младшим ребенком.
— Ко мне подбежал один из товарищей ребенка, который с ним был. Говорит: «Ване плохо». Я схватила младшего, побежала к подъезду. Он сидит плачет. Говорит: «Мне зубы выбили». Я уточняю — что, где, оглядываюсь, куда бежать. А виновников уже нет, — рассказывает девушка. — Мальчишки говорят, что не знают их, в первый раз видели.
Надомные камеры записали происходящее. Видеозаписями Алина поделилась с НГС. На них видно, как какое-то время дети просто находятся на детской площадке. Затем двое ребят встают и уходят к подъезду, однако за ними следует группа других детей. В какой-то момент один подросток подходит к Ване сзади и начинает его душить. Ребенок обмякает в руках и, когда подросток отпускает его, жестко падает на асфальт, ударяясь лицом.
— Там дальше на камере видеонаблюдения было то, что я уже не стала выкладывать — как он плачет, как свои зубы ищет на асфальте, как сидит на ступеньках, а один из мальчишек побежал меня искать, — добавила мама.
Следом после этого женщина с сыном вернулись домой и вызвали скорую помощь. Анамнез заболевания после осмотра врачом (есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.) гласит, что у ребенка наблюдались ушиб мягких тканей, ссадины левой параорбитальной области, открытый перелом зуба и ушиб еще одного зуба. Клинический диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга легкой степени.
Уже потом Ваня рассказал матери, как всё произошло. С его слов, в какой-то момент на площадке появилась группа ребят.
— Самый мелкий лез к компании, в которой был мой сын. Говорил, мол, побейте друг друга, давай я тебя научу, как его надо побить. Они говорили: «Отстань». Он лез к ним в игру. На видео видно, что он у них отобрал листочки, типа деньги. А мой сын его схватил за грудную клетку и отобрал их обратно. На этом всё закончилось. Мой ребенок с друзьями уже ушли к подъезду, и тут этот парень подходит вместе с маленьким мальчиком. Маленький показывает на моего сына, а парень говорит: «Тебя придушить?». Он говорит: «Ну придуши». Я потом у него дома спросила: «Ты зачем так сказал? Как тебе такое в голову пришло?». А он говорит: «Я думал, может быть, он сейчас драться будет, не хотел показаться слабым». Он не думал, что он его придушит в прямом смысле, — пояснила женщина.
Имплант вместо выбитого зуба ребенку можно будет вставить лишь после 18 лет, уточнила она.
В полицию она обратилась на следующий день, 21 мая. Корреспондент НГС направила запрос в ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию.
— В полицию поступило заявление от матери несовершеннолетнего по факту причинения ему телесных повреждений неизвестным подростком. В настоящее время сотрудниками отдела полиции
В Новосибирской области полиция проводит доследственную проверку после избиения