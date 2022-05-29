Подростка избили во дворе ЖК «Марсель» — жители обвиняют агрессивных детей, в полиции проводят проверку
Местные жители уверяют, что жалуются в полицию на обидчиков не в первый раз
26 мая во дворе ЖК «Марсель» избили подростка. По словам очевидца, рассказавшего об инциденте в группе «АСТ-54», на пострадавшего напали двое детей — брат и сестра, которые держат в страхе весь двор.
Свидетель отметил, что подростка сначала облили водой, затем на него напали сзади и повалили на землю. При этом мальчик «бил и душил», а его сестра пинала жертву по голове. Всё происходило на глазах матери агрессивных детей.
На место происшествия вызвали скорую помощь. Родители пострадавшего написали заявление в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области факт обращения подтвердили.
— 26 мая в отдел полиции «Октябрьский» обратилась женщина с заявлением о причинении телесных повреждений ее несовершеннолетнему сыну 2011 года рождения. В настоящее время сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили журналисту НГС в полиции.
При этом автор поста уверяет, что подростки не в первый раз попадают в поле зрения правоохранительных органов. В прошлом году они якобы избили мальчика до сотрясения мозга. Родители агрессоров, отмечает автор, поощряют поведение своих детей: например, отец якобы пропагандирует агрессию и насилие, считая, что таким образом воспитывает лидера.
Накануне полиция разыскала подростка, придушившего незнакомого мальчика до потери сознания. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения. Дело передано в Следственный комитет.