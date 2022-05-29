Подростка избили во дворе ЖК «Марсель» — жители обвиняют агрессивных детей, в полиции проводят проверку

26 мая во дворе ЖК «Марсель» избили подростка. По словам очевидца, рассказавшего об инциденте в группе «АСТ-54», на пострадавшего напали двое детей — брат и сестра, которые держат в страхе весь двор.



Свидетель отметил, что подростка сначала облили водой, затем на него напали сзади и повалили на землю. При этом мальчик «бил и душил», а его сестра пинала жертву по голове. Всё происходило на глазах матери агрессивных детей.

