После избиения ребенка возле ГПНТБ в Новосибирске возбудили уголовное дело: подробности драки

Сегодня, 17 августа 2022 года полицейские по требованию прокурора возбудили уголовное дело по факту нападения на ребенка возле ГПНТБ.



Инцидент произошел 12 августа, 10-летний мальчик оказался в больнице с сотрясением мозга после того, как заступился за малыша.

— Как установленно в ходе доследственной проверки, потерпевший находился на площади у ГПНТБ, когда увидел, как трое: двум на вид 13 лет, одному из них около 20 лет, толкали мальчика в возрасте 6–7 лет, — рассказала и.о. прокурора Октябрьского района Новосибирска Юлия Штанько, — Потерпевший решил вступиться за малолетнего, тогда один из подростков предложил драться один на один. Мальчик отказался и попытался уехать на велосипеде. В этот момент неустановленное лицо ударило потерпевшего в область правого уха, а потом в нос, отчего потерпевший упал на землю.