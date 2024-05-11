«Не думал ни о чём, я просто прыгнул». Публикуем рассказ тех, кто первыми пришли на помощь пассажирам тонущего автобуса

Люди бросились на помощь Источник: читательница «Фонтанки» Ольга











Водители, проезжавшие по Поцелуеву мосту в Санкт-Петербурге в момент падения в воду автобуса, первыми бросились на помощь его пассажирам. Им удалось до прибытия спасателей вытащить двух человек. О том, как происходила эвакуация и почему не удалось помочь большему числу людей, неравнодушные петербуржцы рассказали нашим коллегам из «Фонтанки».

Рядом оказались настоящие герои Источник: Бийсултан Хамзаев, депутат Государственной думы ФС РФ











Одними из первых, кто пришел на помощь пассажирам упавшего в Мойку автобуса, оказались уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев 10 мая.



— Мы проезжали мимо, ехали на пятничную молитву и по дороге увидели, как автобус падает в эту реку. Остановились. Быстренько подбежали, — рассказал «Фонтанке» Идрис Гаджиев.



Первым, по словам очевидцев, на крыше автобуса оказался сам водитель автобуса, но ему никак не удавалось открыть люк. Вероятно, он находился в шоковом состоянии. «Мы ему кричали, чтобы открыл люк. Он не смог. Я запрыгнул, подплыл к автобусу, открыл люк. Со мной были братья, они тоже запрыгнули в воду», — говорит мужчина.



По его словам, в воду на помощь прыгнули человек 7–8 и каждый пытался как-либо помочь. Среди тех, кто не смог пройти мимо, житель Петербурга и уроженец Киргизии Илхом Эргашев.

Источник: читатель «Фонтанки»

Он рассказал «Фонтанке», что в момент ДТП тоже ехал на пятничную молитву.

— Я стоял на светофоре, автобус сначала в бордюр ударился, потом впереди меня в машину каршеринга, — рассказал Илхом Эргашев. Когда автобус упал в воду, мужчина не раздумывая бросил заведенную машину, снял куртку, оставил телефон и прыгнул в реку. «Сначала ребята-дагестанцы, потом я», — сообщил он.



По словам Илхома Эргашева, открыть люк пытался не только водитель, но и пассажиры, которые оказались заперты внутри. Но им удалось лишь приоткрыть его крышку. «Увидели из люка торчащие пальцы людей, они кричали: "Открывай", и мы выпрыгнули», — описывает он жуткую картину.



Оказавшись на крыше автобуса, мужчины смогли вытащить двух человек. Один из них пришел в себя. А вот второго откачать не удалось. Никто из бросившихся на помощь не был профессиональным спасателем. Залезть в автобус через люк мужчины не рискнули.

— Потому что страшно было, без страховки, без ничего, — признался Илхом Эргашев.



Идрис Гаджиев уточнил, что сначала удалось вытащить женщину. Она была без сознания.

— Потом, смотрю, еще один пожилой мужчина был. Его смогли… Он там в сознании был, — рассказал он.



По словам Илхома Эргашева, он и другие мужчины, бросившиеся на помощь, находились на крыше автобуса до приезда спасателей. После этого сам Эргашев вернулся в машину и добрался домой, чтобы сменить мокрую одежду.



Идрис Гаджиев, как и прыгнувший в воду вместе с ним Шахбан Джабраилов, живут в Петербурге уже больше года, работают в строительной отрасли. Илхом Эргашев живет в Петербурге 20 лет, он гражданин России, сейчас временно без работы, но подрабатывает водителем такси.



Депутат Бийсултан Хамзаев сообщил в своем телеграм-канале, что намерен «ходатайствовать, чтобы все гражданские герои были представлены к наградам профильных ведомств». Сами спасатели узнали эту новость от корреспондента «Фонтанки».



— Ничего такого особо героического мы не делали, просто выполнили свой гражданский долг, я считаю. Чем смогли помочь — помогли, — рассказал «Фонтанке» Шахбан Джабраилов. По его словам, после того, что произошло на Поцелуевом мосту, решение было только одно — прыгнуть на помощь. К счастью, Шахбан вырос в местах, где река всегда была под боком, так что проблем с плаванием у него не было.

— Не знаю, как это воспринимать. Там уже политика. Мы сделали то, что должны были сделать. Я считаю, что каждый человек должен был так поступить, — добавил Шахбан Джабраилов.



Идрис Гаджиев рассказал, что когда он прыгал в воду, то даже не думал о том, умеет он плавать или нет.

— В тот момент там вообще непонятно что было, я вообще даже не думал ни о чём, я просто прыгнул. Я увидел, что люди тонут и им надо помочь, — рассказал Идрис.



Одними из первых к месту, где тонул рухнувший с Поцелуева моста лазурный автобус, смогли подойти прогулочные катера и теплоходы. Их капитаны рассказали «Фонтанке», как выглядела спасательная операция с воды.

Катер «Борт № 1» совершал экскурсионную прогулку с гостями по маршруту «Северная Венеция» и в момент ДТП пропускал теплоходы, которые выходили из Крюкова канала в Мойку. «Мы слышали удары по набережной, а потом увидели, как автобус падает перед теплоходами в воду», — рассказал капитан судна Ян Карасев. После этого с теплоходов начали кидать спасательные круги, а «Борт № 1» стал потихоньку продвигаться в сторону автобуса, чтобы помогать эвакуировать людей.

— Первый раз подошел и забрал дедушку, который был в автобусе и выбрался через лобовое стекло, за второй подход забрал ребят, которые прыгали с моста, чтобы помогать спасать людей и водителя автобуса, — рассказал Ян Карасев. Он тоже говорит, что водитель первым выбрался на крышу и стал пытаться открыть люк.

— Но время утекло быстро очень, — комментирует он. Спасенных и спасателей до прибытия медиков доставили в теплый салон одного из теплоходов. «После того как прибывшие спасатели провели медосвидетельствование, мы продолжили маршрут», — сообщил Ян Карасев.

Ближе всего к автобусу оказался теплоход «Смоленка» компании «Нева Тревел».

— Шли по рейсу «Северная Венеция», вышли из Крюкова в Мойку и как раз перед нами автобус упал, — рассказал капитан-механик Линар Ибатуллин. Команда произвела экстренное торможение, чтобы не наехать на автобус, и сообщила по рации, что произошло ЧП.

— Видели, что водитель выплыл, спасательный круг бросали, — рассказал капитан. Взять на борт никого не удалось. «Если бы близко подошли, либо автобус бы перевернули, либо раздавили бы его», — отметил Линар Ибатуллин. Теплоход продолжил движение, как только команда убедилась, что судно может безопасно пройти и не помешает спасать пассажиров автобуса.

Спасенных пассажиров и бросившихся на помощь с моста забрал теплоход «Выборг» компании «Аква-Экскурс», рассказал капитан-механик Игорь Беляев. «Принимали на борт тех, кого вытащил маленький катер, и людей, которые ныряли», — сказал он. Первыми на борту приняли водителя и пожилого мужчину, их забрала скорая. Очевидцы, прыгнувшие с моста на помощь, отогрелись и покинули судно самостоятельно.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», после ДТП возле оцепления скопилось довольно много зевак, которые пытались как можно ближе подойти к месту происшествия.

— Там люди погибли. Ты не понимаешь, что ли? Что ты там собрался «посмотреть»? — в какой-то момент не выдержал полицейский.



Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Предварительно, водитель следовал по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречку на повороте с Большой Морской на Поцелуев мост, не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Авария попала на видео. Кадры спасения людей собраны здесь.



Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. На момент публикации три пассажира скончались. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Ранее сообщалось, что, предварительно, в салоне могли находиться около 15 человек.

