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Дороги и транспорт эксперт Нервы сдали: автохам перекрыл дорогу скорой — водитель спецтранспорта разозлился и наказал его (впечатляющее видео)

Нервы сдали: автохам перекрыл дорогу скорой — водитель спецтранспорта разозлился и наказал его (впечатляющее видео)

Разбираемся с автоюристом, кого накажут по итогам конфликта

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3 комментария
Водителя иномарки накажут, как только найдут. Но к водителю скорой тоже могут возникнуть вопросы

ПДД на новосибирских улицах нарушают каждый день — иногда это заканчивается авариями, иногда конфликтами, а иногда пренебрежения к правилам просто сходят водителям с рук. Но такого впечатляющего перформанса горожане точно не ожидали. Водитель сплошь тонированной Camry выехал на встречную полосу и перекрыл дорогу автомобилю скорой помощи, который ехал с включенными сигналами. Шофер спецтранспорта был вынужден остановиться, а потом дал волю своему гневу. Журналист НГС посмотрела впечатляющий ролик вместе с автоюристом, чтобы понять, кого накажут за необычный конфликт, и попыталась разобраться, есть ли в ситуации тот, кто прав.

8 мая 2024 года, улица Большевистская. Движение в потоке плотное, но пробкой его не назвать — на этой магистрали оно бывает гораздо хуже. Что именно подвигло водителя черной Camry с иркутскими номерами выехать через двойную сплошную на встречную полосу, понять так и не удалось.

Зато представить чувства водителя скорой помощи, которой Toyota перекрыла путь, нетрудно. Шофер так разозлился, что когда нарушитель наконец вернулся в свою полосу, вышел из машины и вытащил на улицу своего оппонента, чтобы надавать ему тумаков. Пока мужчины выясняли, кто больше не прав, Camry поехала вперед и уткнулась в бампер впереди стоявшего авто. Неожиданный инцидент попал в объектив регистратора одного из подписчиков паблика «АСТ-54» во ВКонтакте.

Происшествие вызвало шквал комментариев в сообществе: большинство подписчиков спешили выразить поддержку несдержанному шоферу и изощрялись в остроумии по поводу моральных и водительских качеств автолюбителя за рулем Camry. Нашлось место и спорам:

— Скорую нужно пропускать, тут вопросов нет. Но странно... если скорая так торопится, откуда время выходить и разбираться с обидчиком? Часто бывает, за пирожками быстрее доехать с маячком, вот и получаются подобные ситуации, — удивился Сергей К.

— Велкам к нам, на скорую. Посмотрю, как вы за пирожками ездить будете, когда бригад в три раза меньше, чем надо, — немедленно вступилась за коллегу еще одна участница сообщества Татьяна М. — Нервы сдают, бывает, сама выходила из машины, чтоб «хвост» наглый отстал.

— Водитель скорой — красавчик, — лаконично констатирует подписчик Михаил Юрьевич.

— Водитель Camty, хоть и не прав по ПДД, но поступил по-человечески, начал перестроение в свой ряд, в то время как водитель скорой, который «спешил на вызов», не давал ему перестроиться, это хорошо видно. В добавок вытащив водителя для мордобоя, спровоцировал ДТП и уехал. Красава, — возмущен Артем К.

Чтобы разобраться, кого в этой ситуации могут наказать, журналист НГС посмотрела видео вместе с автоюристом Марией Соловьевой. По ее мнению, водителя легковушки ничего хорошего не ждет.

— Обгон через двойную сплошную и выезд на встречную полосу в нарушение требований разметки запрещен частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ, — напомнила автоюрист. — Если такое нарушение он совершает впервые, то могут назначить 5 тысяч рублей штрафа. Если повторно — лишение прав. Решение будет принимать суд. А если водитель уже был подвергнут административному наказанию и лишен права управления транспортными средствами, то его могут привлечь и к уголовной ответственности — по статье 264.2 УК РФ.

В этом случае любитель ездить по встречке может даже отправиться в колонию, не говоря уже о том, что на свободу он вернется только пешком.

Впрочем, водитель скорой помощи тоже оказался в неоднозначной ситуации.

— Статья 12.30 КоАП РФ предусматривает наказание за создание помех в движении в виде наложения административного штрафа в размере 1 тысячи рублей, а он создал помеху в своей полосе, — заметила Мария Соловьёва.

Также необычный конфликт прокомментировали в Госавтоинспекции Новосибирска:

— Устанавливается личность водителя «Тойоты», которому грозит административная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 12.17 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении скорой помощи», что влечет наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до одного года. Также за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения грозит наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев, — сообщили в ГИБДД.

К водителю спецавтомобиля, судя по тексту комментария, у полицейских вопросов нет.

А как считаете вы: кто из участников конфликта виноват, и кого из них стоит наказать?

Виноваты оба, обоих и наказывать
Виноваты оба, но водителя скорой можно и простить: его просто довели!
Виноват только только водитель Camry, пускай его поскорее прав лишат!
Виноват водитель скорой: если бы он не уперся, заблокировав отходы со своей полосы, об этой истории вообще бы никто не узнал
У меня есть собственное мнение, и я уже спешу его высказать в комментариях

Ранее НГС писал о том, как горячий парень на Haval нарочно подбил встречную Toyota — пострадавший обвинил во всем дорожные знаки.

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