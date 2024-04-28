«У человека воспаленное эго»: горячий парень на Haval нарочно подбил встречную Toyota — из-за чего произошёл конфликт

Знаки, напоминающие, что дорога стала односторонней, на Октябрьской появились, но, по словам участника ДТП, не везде Источник: читатель НГС Олег / Александр Стефанов











Настоящий мистический детектив в атмосфере новосибирских дорог произошел в минувшее воскресенье на перекрестке Октябрьской и Красного проспекта. Водитель Haval сначала наорал на встречного водителя, а потом и вовсе нарочно въехал ему в бок. Хозяин подбитой машины попытался разобраться, в чем дело, и с удивлением обнаружил: все это время он ехал по дороге с односторонним движением против этого самого движения. Но неожиданный ответ привел к еще большему количеству вопросов: когда схема движения успела поменяться, почему остальные дорожные знаки противоречили «кирпичу» при въезде, и вообще, кто будет виноват в этом ДТП? Отвечать на них пришлось журналисту НГС и автоюристу Марии Соловьевой.



Как довести водителя

21 апреля, половина четвертого дня. В выходной день дороги пустуют даже там, где обычно проехать сложно, и кажется, ничего неприятного просто не может произойти. Но настроение у водителя Haval явно портится с каждой секундой.



Водитель пытается проехать на Октябрьскую. В правой части кадра отчетливо виден дорожный знак 5.5 — одностороннее движение, но на пути у Haval встает белая «Лада», которая ждет своей очереди повернуть. Явно ругая про себя невнимательного любителя отечественных машин, автор видео обруливает легковушку — и на пути у него тут же встает огромный красный кроссовер. Этот отчего-то тоже норовит проехать против движения. И когда нервы водителя уже на пределе, навстречу ему спокойно едет очередной нарушитель.



Короткая, но очень эмоциональная беседа записывается без звука, и это явно к лучшему: не пришлось «запикивать» аргументы. Явно не удовлетворившись ответами соседа по потоку, владелец китайского кроссовера возвращается за руль и несильно, но чувствительно бьет нарушителя в бок.



— Видимо, у человека воспаленное эго, и он решил всех неразумных научить жизни, — раздраженно комментирует поступок водителя Haval второй участник ДТП Олег. — Но проблема не только в этом: знак односторонней дороги там действительно есть, но остальные знаки ему противоречат.



Олег уверен: если двигаться со стороны Серебренниковской в сторону Советской, вопросов к знакам не возникает, но вот в обратном направлении появляются.



— На середине Красного проспекта, где аллея для пешеходов, установлен знак «Движение только налево». Там же стоит действующий светофор, даже два: один установлен возле точки продажи шаурмы, где было немецкое посольство, второй — непосредственно возле газетного киоска, рядом с домом на Красном проспекте, 13. То есть вся дорожная обстановка любому водителю, который там находится, говорит о том, что движение в сторону улицы Серебренниковской разрешено. Иначе не нужно было бы устанавливать столько знаков.



Источник: Читатель НГС Олег, Александра Тонку

По словам Олега, он на Октябрьскую не приехал, а пришел пешком и сел в припаркованную у обочины машину. Догадаться об одностороннем движении при таком наборе знаков шансов у него не было.



— О наличии этих знаков мне было не известно, потому что я не заезжал с Советской, не заезжал с Красного проспекта — я просто пришел к автомобилю, на парковке сел, завел его, развернулся и поехал, как я всю жизнь ездил, потому что улица Октябрьская всегда была двухсторонней, — объяснил водитель. — Пообщавшись со знакомыми, я пришел к выводу, что этот знак повешен не вчера — минимум это 2–3 недели назад произошло, а светофоры не демонтированы по сей день, как и все остальные знаки дорожного движения.

Виноваты знаки?

Чтобы понять, действительно ли на Октябрьской сложилась такая ситуация, что водитель против собственной воли может стать нарушителем ПДД, туда отправился эксперт ОНФ Александр Стефанов, а автоюрист Мария Соловьева посмотрела запись ДТП.



— Дорожные знаки, которые информируют водителя о том, что идет выезд на дорогу с односторонним движением, там установлены. Собственно говоря, водитель, который движется с Красного проспекта, повернуть на эту дорогу не может и не должен, — говорит Александр Стефанов. — Более того, есть соответствующие знаки у выездов с прилегающей территории. Не везде, но у некоторых — есть.

Часть выездов с прилегающей территории тоже отмечена знаками Источник: Александр Стефанов











Вероятно из одного из таких карманов без знаков и вывернул наш читатель. Однако, уверена Мария Соловьева, извинить его это не может.



— Об этом сообщали в ГУ МВД, об этом были публикации, в том числе на НГС, что будут такие нововведения на Октябрьской, — говорит Мария Соловьева. — А так незнание от ответственности у нас не освобождает, и двигался он во встречном направлении. А вопрос о возможности избежать столкновения могут решить только эксперты в рамках экспертизы.



Так что наказание по итогам ДТП ждет не «учителя», а его жертву, согласно части 3 статьи 12.16 КоАП РФ — за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением можно получить штраф 5 тысяч рублей, а то и лишиться прав на срок от 4 до 6 месяцев.



Впрочем, у общественника к знакам все равно есть вопросы.



— По фото видно: знаки загорожены столбами, а по Красному проспекту, предполагаю, как только начнется лето, знак будет не видно из-за листвы, — говорит Александр Стефанов. — Это противоречит ГОСТу: видимость дорожных знаков должна быть, по-моему, за 100 метров. И общая проблема — это то, что у нас водители зачастую ездят не по дорожным знакам, а по памяти.

Ранее НГС писал о том, как закончилась для водителя микроавтобуса парковка прямо на дороге.

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