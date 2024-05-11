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Происшествия «На станцию вызвали медиков»: пассажира сняли с поезда в Новосибирск

«На станцию вызвали медиков»: пассажира сняли с поезда в Новосибирск

Инцидент произошел ночью

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Мужчине стало плохо в тот момент, когда поезд подъезжал к станции «Топки»

Пассажира сняли с поезда из Кемерово в Новосибирск. Как сообщил НГС очевидец, мужчине стало плохо во время поездки.

Инцидент произошел ночью с 10 на 11 мая в поезде 143Н Кемерово — Новосибирск, по словам читателя НГС Павла, у одного из пассажиров случился приступ эпилепсии.

— Все произошло, когда поезд подъезжал к станции «Топки». Мужчине на вид около 50 лет. На станцию сразу вызвали медиков, они осмотрели мужчину и сняли его с поезда, — рассказал Павел.

Задержки из-за случившегося, отмечает пассажир, не было, потому что поезд стоит на станции «Топки» 35 минут.

Задержки поездов не произошло

Недавно в Новосибирской области учителю стало плохо в вагоне пригородного поезда. Педагог сопровождала детей из 6 и 8 классов.

Обновлено. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО журналисту подтвердили информацию о случившемся.

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