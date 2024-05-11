«На станцию вызвали медиков»: пассажира сняли с поезда в Новосибирск

Пассажира сняли с поезда из Кемерово в Новосибирск. Как сообщил НГС очевидец, мужчине стало плохо во время поездки.
Инцидент произошел ночью с 10 на 11 мая в поезде 143Н Кемерово — Новосибирск, по словам читателя НГС Павла, у одного из пассажиров случился приступ эпилепсии.
— Все произошло, когда поезд подъезжал к станции «Топки». Мужчине на вид около 50 лет. На станцию сразу вызвали медиков, они осмотрели мужчину и сняли его с поезда, — рассказал Павел.
Задержки из-за случившегося, отмечает пассажир, не было, потому что поезд стоит на станции «Топки» 35 минут.
Недавно в Новосибирской области учителю стало плохо в вагоне пригородного поезда. Педагог сопровождала детей из 6 и 8 классов.
Обновлено. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО журналисту подтвердили информацию о случившемся.