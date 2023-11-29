«Школьники растеряны»: учителю стало плохо в вагоне поезда под Новосибирском — ей оказали помощь

Инцидент произошел в пригородном поезде Черепаново-Новосибирск, в котором педагог сопровождала детей из 6 и 8 классов. 12 школьников и учитель сели в транспорт на станции Дорогино и направлялись в Искитим.



— Проезжая о.п. 65 км, машинист поезда сообщил по громкой связи о необходимости оказания медпомощи во 2 вагоне. Контролеры-кассиры Наталья Петрова и Семён Левчук, проводившие проверку билетов у пассажиров, незамедлительно направились в указанный вагон, — указано в сообщении. — На месте они обнаружили учителя-женщину в бессознательном состоянии. Школьники были растеряны, разошлись по вагону и звонили родителям.

