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«Школьники растеряны»: учителю стало плохо в вагоне поезда под Новосибирском — ей оказали помощь

Женщина сопровождала детей

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12 школьников и учитель сели в транспорт на станции Дорогино

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В Новосибирской области учителю стало плохо в вагоне пригородного поезда. Как сообщили на сайте АО «Экспресс пригород» 29 ноября, сотрудники транспорта оказали ей первую помощь.

Инцидент произошел в пригородном поезде Черепаново-Новосибирск, в котором педагог сопровождала детей из 6 и 8 классов. 12 школьников и учитель сели в транспорт на станции Дорогино и направлялись в Искитим.

— Проезжая о.п. 65 км, машинист поезда сообщил по громкой связи о необходимости оказания медпомощи во 2 вагоне. Контролеры-кассиры Наталья Петрова и Семён Левчук, проводившие проверку билетов у пассажиров, незамедлительно направились в указанный вагон, — указано в сообщении. — На месте они обнаружили учителя-женщину в бессознательном состоянии. Школьники были растеряны, разошлись по вагону и звонили родителям.

В результате сотрудники поезда сообщили о происшествии ревизору-инструктору. Последний координировал действия специалистов, поддерживал связь между машинистом, бригадой скорой помощи и контролерами.

Учителю оказали первую помощь, а затем педагог вместе с одним и контролеров вышла на станции Бердск. Там сотрудник поезда вместе с женщиной находился до приезда бригады скорой помощи.

Между тем детей, которых сопровождала сибирячка, высадили на станции Искитим. В сообщении указано, что учителю оказали своевременную квалифицированную медицинскую помощь.

— В свою очередь Семён Левчук вышел с ребятами раньше, на станции Искитим, где дождался приезда всех родителей школьников. Контролер-кассир поддерживал и успокаивал ребят в сложившейся нестандартной ситуации — сообщили на сайте «Экспресс-пригорода».

Осенью в ресторанном дворике у Первомайского сквера плохо себя почувствовала одна из посетительниц. Прохожие ждали, пока женщине окажут помощь.

Железная дорогаЭкспресс-пригородСкорая помощьСтало плохоШкольникиУчительИскитим
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