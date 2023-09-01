«Начала терять сознание и посинели губы»: сибирячке вызвали скорую в гастродворике — медиков ждали 40 минут

1 сентября около 14:00 в ресторанном дворике у Первомайского сквера плохо себя почувствовала одна из посетительниц.
О происшествии НГС рассказала находящаяся рядом горожанка. В 14:10 дочь заболевшей вызвала скорую помощь. Медики прибыли на место в 14:55.
— 55-летняя женщина начала слегка терять сознание, у нее посинели губы. В машину посадили ее всем миром, — сообщила очевидица.
Корреспондент НГС попросила главного врача областной станции скорой медицинской помощи Александра Балабушевича прокомментировать, почему врачи добирались больше 40 минут, и рассказать о состоянии женщины.
Спикер не смог ответить на вопросы и посоветовал обратиться в региональное Министерство здравоохранения. В пресс-службе ведомства на момент публикации новости попросили подождать для уточнения информации.
В начале августа на Левобережном рынке стало плохо велосипедисту. Он резко упал и скончался.