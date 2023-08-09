Резко упал с велосипеда: в Новосибирске на рынке умер мужчина

В Кировском районе Новосибирска на Левобережном рынке умер мужчина. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Сообщение поступало. Сотрудники на место выезжали. Предварительно, криминального характера в смерти гражданина нет. Стало плохо со здоровьем, — сообщили в ведомстве.
Фотографии с места трагедии и подробности инцидента опубликовали в сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, мужчина ехал на велосипеде, после чего резко упал. Погибшему на вид около 60 лет, отмечают в посте.
Недавно в Новосибирской области у дороги недалеко от автомобиля нашли тело пропавшего мужчины. 85-летний Мухамед Габбазов уехал из дома 4 августа на «Москвиче» и не вернулся.