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СрочноМужчина умер на рынке в Новосибирске
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Резко упал с велосипеда: в Новосибирске на рынке умер мужчина

Очевидцы вызвали скорую помощь, но сибиряка спасти не удалось

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Очевидцы вызвали скорую помощь

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В Кировском районе Новосибирска на Левобережном рынке умер мужчина. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Сообщение поступало. Сотрудники на место выезжали. Предварительно, криминального характера в смерти гражданина нет. Стало плохо со здоровьем, — сообщили в ведомстве.

Фотографии с места трагедии и подробности инцидента опубликовали в сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, мужчина ехал на велосипеде, после чего резко упал. Погибшему на вид около 60 лет, отмечают в посте.

Недавно в Новосибирской области у дороги недалеко от автомобиля нашли тело пропавшего мужчины. 85-летний Мухамед Габбазов уехал из дома 4 августа на «Москвиче» и не вернулся.

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