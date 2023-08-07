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«Нашли у дороги, недалеко от автомобиля»: в Новосибирской области обнаружили тело пропавшего мужчины

Сибиряк ушел из дома 4 августа

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Тело нашли недалеко от дороги

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В Новосибирской области нашли тело пропавшего мужчины. 85-летний Мухамед Габбазов уехал из дома 4 августа на автомобиле «Москвич» и не вернулся.

Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, по предварительным данным, криминального характера в смерти сибиряка нет. Точную причину установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

— Тело было обнаружено у дороги, недалеко от автомобиля. Ехал с покоса. Все обстоятельства устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

По данным источника НГС, у мужчины могли быть проблемы со здоровьем.

Как ранее сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», мужчина пропал в селе Березиково, Тогучинского района Новосибирской области.

Редакция НГС приносит соболезнование родным и близким погибшего.

30 июля волонтеры сообщили, что ищут 51-летнего Евгения Савкина. Он должен был выехать из Новосибирска домой в Нижневартовск, но перестал выходить на связь.

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