«Пропал по пути домой»: в Новосибирске ищут 51-летнего мужчину, уехавшего в Нижневартовск

В Новосибирске волонтеры ищут 51-летнего Евгения Савкина, который пропал 30 июля. Как сообщили НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт», мужчина должен был выехать из Новосибирска домой в Нижневартовск, но перестал выходить на связь.
— На горячую линию отряда поступила заявку о пропаже мужчины. Пропал по пути домой в Нижневартовск. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировок в Сети.
Приметы Евгения: рост — 157 сантиметров, среднего телосложения. Волосы русые, глаза голубые. Во что был одет мужчина, неизвестно. Особая примета: левый глаз прищурен.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 7000–54–52 или по номеру 112.
Ранее в Заельцовском районе Новосибирска пропала 12-летняя Виктория Козубец. Девочка исчезла 31 июля.