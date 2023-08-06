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«Пропал по пути домой»: в Новосибирске ищут 51-летнего мужчину, уехавшего в Нижневартовск

Его местонахождение неизвестно уже неделю

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Во что был одет мужчина, неизвестно

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В Новосибирске волонтеры ищут 51-летнего Евгения Савкина, который пропал 30 июля. Как сообщили НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт», мужчина должен был выехать из Новосибирска домой в Нижневартовск, но перестал выходить на связь.

— На горячую линию отряда поступила заявку о пропаже мужчины. Пропал по пути домой в Нижневартовск. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировок в Сети.

Приметы Евгения: рост — 157 сантиметров, среднего телосложения. Волосы русые, глаза голубые. Во что был одет мужчина, неизвестно. Особая примета: левый глаз прищурен.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 7000–54–52 или по номеру 112.

Ранее в Заельцовском районе Новосибирска пропала 12-летняя Виктория Козубец. Девочка исчезла 31 июля.

Пропал мужчинаПоиск без вести пропавшихНовосибирск
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