Дети на смесях лучше спят? Педиатр развеяла мифы о грудном вскармливании

С врачом развеиваем стереотипы, связанные с грудным вскармливанием Источник: Александра Мамонтова \ 76.RU, предоставлено героиней материала











А правда, что дети на искусственном вскармливании ленивее, чем на грудном? Кормящим мамам можно есть красное? А пить алкоголь? А если при ГВ пройти флюорографию, то молоко испортится? Это только малая часть вопросов, которая возникает у новоиспеченных мамочек.

Множество мифов существуют вокруг темы грудного и искусственного вскармливания. Что из них есть правда, а что ложь, разбираемся с педиатром Ксенией Травиной.

Есть можно всё!

В советский период в роддомах кормящим мамам давали строгие указания по рациону питания. Ограничений было много: на все красные продукты, сладкое, куриное мясо, большинство фруктов, жареные блюда. Проще назвать, что разрешалось. Но на радость женщинам, медицина не стоит на месте. Сейчас, наоборот, врачи придерживаются мнения, что у кормящей мамы должен быть разнообразный рацион, без строгих ограничений.

— Женщинам можно есть всё, если ребенок здоров, у него нет никаких аллергий и его ничего не беспокоит. Никаких диет не надо придерживаться. Главное — соблюдать правильное питание, есть разнообразную, богатую витаминами пищу, — отметила педиатр Ксения Травина. — Я считаю, если маме очень хочется, то можно даже фастфуд себе позволить. Конечно, наблюдая реакцию организма малыша, не злоупотребляя.

В современной медицине врачи придерживаются концепции: счастлива мама — спокоен и счастлив малыш. Поэтому важно создать комфортные условия в первую очередь для женщины. По мнению детского врача Ксении Травиной, в период кормления, мама может себе даже позволить и алкоголь. Правда, в ограниченных количествах и придерживаясь определенного режима.

— На самом деле, иногда можно даже чуть-чуть алкоголя. Но нужно выдерживать определенный интервал. Допустим, если мама выпила бокальчик вина, то он будет выводиться из организма приблизительно три часа. Можно вот как поступить: сцедить до того, как собираетесь выпить алкоголь, чтобы для ребенка был запас еды. И повторить процедуру после выпитого алкоголя. Эту порцию молока ребенку давать не надо. И спустя три часа мама уже может спокойно покормить малыша без ущерба для его здоровья, — поделилась лайфхаком педиатр.

Рентген и баня влияют на качество материнского молока?

Еще один миф, связанный с грудным вскармливанием, — что при прохождении рентгена или флюорографии меняется состав молока.

— Часто новоиспеченные мамы спрашивают, можно ли делать снимок легких при ГВ. Знаю тех, кто на сутки перестает кормить грудью, давая ребенку смесь, чтобы не травить «испорченным» молоком. Хочу сказать, что это в корне неправильно, — развеяла популярный миф Ксения Травина. — Рентген никак не влияет на качество молока, абсолютно. Поэтому все эти медицинские процедуры можно делать на ГВ.

Ограничение, которого все-таки следует придерживаться женщинам в период лактации, — поход в баню. Это никак не влияет на состав и качество молока, но может навредить и вызвать проблемы у кормящей мамы, как отметила педиатр.

— Резкие перепады температуры в бане могут спровоцировать у женщины лактостаз. Это застой молока в протоках молочной железы, возникающий во время грудного вскармливания. Лактостаз также появляется, когда грудь не полностью освобождается от молока при кормлении, а также при пропуске кормлений.

Смеси VS грудное вскармливание

Среди мам существует соперничество: кормление грудью считается достижением и поводом для гордости. Нередко новоиспеченные мамы сталкиваются с осуждением, если у них есть проблемы с лактацией. Но всем ли вообще дано ГВ?

— Лучшее питание для ребенка — конечно, грудное молоко. Ни одна смесь полностью его заменить не может. Современные смеси максимально приближены по составу к материнскому молоку, но дело в том, что в них нет иммуноглобулинов, которые мама может передать как раз через ГВ, — отметила врач. — Есть мамы, у которых проблемы с лактацией и им ничего не помогает ее наладить. Есть мнение, что каждая женщина может кормить грудью. Не каждая. Есть такие мамы, у кого просто не получается по физиологическим особенностям. Они переходят на смесь, и себя за это очень ругают и винят.

Мамы у меня на приемах даже плакали, потому что у них не срасталось с ГВ. Ксения Травина, педиатр

По словам педиатра, дети на грудном молоке и на смеси вырастают одинаковыми. Во взрослом возрасте практически невозможно установить, кто был на ГВ, а кто — нет. Среди тех и других есть часто болеющие.

— Некоторые мамы отмечают, что дети на искусственном вскармливании лучше спят. На самом деле такой феномен связан с тем, что смесь дольше переваривается, она более тяжелая, поэтому и дает такой эффект. Что касается разговоров о ленивости детей на ИВ: этот миф может быть связан не непосредственно с разницей состава материнского молока и смеси, а способа добычи еды. Это значит, что из соски получить молоко ребенку значительно легче, чем из материнской груди. Но вряд ли это коренным образом влияет на поведение и дальнейшее развитие ребенка.