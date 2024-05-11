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Страна и мир тест Фен или электробритва? Угадайте, для чего эту вещь использовали в СССР

Фен или электробритва? Угадайте, для чего эту вещь использовали в СССР

Некоторые предметы покажутся вам абсолютно непонятными

814
6 комментариев
В советском быту многие вещи выглядели по-иному

Сегодня многие предметы советского быта выглядят для нас необычно. По их виду сразу не понять, для чего они предназначались. NGS55.RU нашел десять фотографий таких вещей. Попробуйте вспомнить или угадать, что это за предметы и зачем они были нужны.

ТЕСТ
1 / 10
Итак, смотрим на первый снимок. Что же это за вещица? Есть идеи?
  • Пресс для чеснока, ну или чеснокодавилка
  • Машинка для стрижки волос
  • Да это же орехокол!
2 / 10
Эта приблуда выглядит как некая запчасть. Для чего она предназначалась?
  • Для сковороды
  • Для автомобильных колес
  • Для трубопровода
3 / 10
А теперь — следующий предмет. Что изображено на фото?
  • Электробритва
  • Ручная швейная машинка
  • Степлер
4 / 10
А этот аппарат знаком вам? Наверное, людям из сел и деревень будет проще.
  • Мультиварка
  • Миксер
  • Сепаратор
5 / 10
Итак, две стороны одного предмета. Что изображено на снимке?
  • Это овощерезка
  • Это доска для разделки мяса
  • Это деревянный рубанок
6 / 10
А это что за чудо инженерной мысли? Выглядит весьма необычно.
  • Освежитель воздуха
  • Пылесос
  • Обогреватель
7 / 10
В этом случае женщинам будет проще. Глядите на фото и выбирайте правильный ответ.
  • Свеча
  • Бигуди
  • Крем для губ
8 / 10
Еще один интересный прибор. И чехол какой солидный. Догадались?
  • Фен
  • Электробритва
  • Миксер
9 / 10
Эта вещица занимала место на кухнях. Знаете, что люди делали с ее помощью?
  • Выжимали сок из фруктов
  • Делали фарш из мяса
  • Чистили рыбу
10 / 10
Последний вопрос. Что это за оранжевое яйцо с лапками? Выбирайте вариант ниже.
  • Место для хранения ниток
  • Советский киндер-сюрприз
  • Обычная солонка

Снимки взяты с сайта goskatalog.ru. Предметы находятся в Шербакульском историко-краеведческом музее.

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