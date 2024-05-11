Фен или электробритва? Угадайте, для чего эту вещь использовали в СССР

Сегодня многие предметы советского быта выглядят для нас необычно. По их виду сразу не понять, для чего они предназначались. NGS55.RU нашел десять фотографий таких вещей. Попробуйте вспомнить или угадать, что это за предметы и зачем они были нужны.
- Пресс для чеснока, ну или чеснокодавилка
- Машинка для стрижки волос
- Да это же орехокол!
- Для сковороды
- Для автомобильных колес
- Для трубопровода
- Электробритва
- Ручная швейная машинка
- Степлер
- Мультиварка
- Миксер
- Сепаратор
- Это овощерезка
- Это доска для разделки мяса
- Это деревянный рубанок
- Освежитель воздуха
- Пылесос
- Обогреватель
- Свеча
- Бигуди
- Крем для губ
- Фен
- Электробритва
- Миксер
- Выжимали сок из фруктов
- Делали фарш из мяса
- Чистили рыбу
- Место для хранения ниток
- Советский киндер-сюрприз
- Обычная солонка
Снимки взяты с сайта goskatalog.ru. Предметы находятся в Шербакульском историко-краеведческом музее.