15 первых классов: топ-5 переполненных школ назвала мэрия Новосибирска — публикуем список

Наиболее переполненными, по данным городской администрации, числятся школы №138 на улице Клубная (1070 человек), №211 на улице Тюленина в жилмассиве Родники (2901 человек), №217 на улице Виктора Шевелева в ЖК «Матрешкин двор» (3475 человек), №215 на улице Титова в микрорайоне «Чистая Слобода» (3501 человек) и №216 на улице Виталия Потылицына в жилмассиве Плющихинский (3638 человек). Занятия в учреждениях начинаются не раньше 8:00 и заканчиваются не позднее 19:00.