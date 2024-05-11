15 первых классов: топ-5 переполненных школ назвала мэрия Новосибирска — публикуем список

Мэрия Новосибирска назвала топ-5 переполненных школ города, среди них есть учреждение, где набрали 15 первых классов. Публикуем список.
Наиболее переполненными, по данным городской администрации, числятся школы №138 на улице Клубная (1070 человек), №211 на улице Тюленина в жилмассиве Родники (2901 человек), №217 на улице Виктора Шевелева в ЖК «Матрешкин двор» (3475 человек), №215 на улице Титова в микрорайоне «Чистая Слобода» (3501 человек) и №216 на улице Виталия Потылицына в жилмассиве Плющихинский (3638 человек). Занятия в учреждениях начинаются не раньше 8:00 и заканчиваются не позднее 19:00.
При этом в школе №138 шесть первых классов, по пять вторых и третьих классов. В школе №211 — 11 седьмых классов, по 10 — первых, вторых, третьих, пятых, шестых и девятых классов. В учреждении №215 — 15 первых классов, 13 третьих классов, по 12 — вторых и четвертых классов. По 14 первых, вторых, третьих классов и по 13 четвертых классов обучается в школе №216, а в школе №217 — 14 первых классов, по 12 — третьих и четвертых классов.
Год назад в школе №215 использовали букву «Р» использована для обозначения литеры первого класса.
Недавно мэрия опубликовала данные среднемесячных зарплат директоров школ за 2023 год, НГС посмотрел, кто зарабатывает больше других в каждом районе Новосибирска.
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