Родительские субботы: как правильно ходить на кладбище и поминать усопших — нужно ли оставлять на могилах еду

Скоро наступит Родительская суббота — день, когда принято ходить на кладбище к тем, кого уже нет рядом. Если вы собираетесь навестить могилу, то важно сделать это правильно и с почтением к усопшему. Рассказываем, как нужно вести себя на кладбище и что не стоит там делать.
- Как часто надо ходить на кладбище
- Когда родительские субботы
- Как правильно ходить на кладбища
- Кому нельзя ходить на кладбище
- Что не нужно делать на кладбище
- Опрос
Как часто надо ходить на кладбище
В православии нет конкретных правил насчет того, сколько раз в году нужно навещать усопших. Если у вас появилось желание сходить на могилу к близкому человеку, вы можете сделать это в любой день.
Чаще всего для этого выбирают один из особых дней, в которые принято поминать умерших — на сороковой день после смерти, на годовщину или в день рождения усопшего. Также принято посещать кладбища в родительские субботы.
А вот в период с Пасхи и до Радоницы на кладбища ходить не принято, ведь это дни радости о воскресшем Христе. Чтобы почтить усопших в это время, лучше подать записку о упокоении в храме.
Когда родительские субботы
В церковном календаре есть специальные дни, в которые принято поминать усопших. Несмотря на название, выпадать они могут не только на шестой день недели.
В 2024 году родительские субботы пройдут в следующие дни:
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14 мая (Радоница);
22 июня (Троицкая родительская суббота);
11 сентября (день поминовения православных воинов);
2 ноября (Дмитриевская родительская суббота).
Как правильно ходить на кладбища
Определенных правил посещения могил — нет. Единственное, это нужно делать во время работы кладбища. Лучше всего надеть удобную одежду по погоде, если вы собираетесь прибраться на участке.
Главный смысл посещения кладбища для христиан — помолиться об усопших. Можно прочитать текст панихиды, литии, или просто сказать те слова, которые идут от сердца.
Также можно принести на могилу живые или искусственные цветы, а во время молитвы зажечь свечку или лампадку.
Кому нельзя ходить на кладбище
Существует мнение, что на кладбище нельзя ходить детям и беременным женщинам. Однако это не так — навещать могилы родных могут все люди, независимо от пола и возраста.
Однако для беременной женщины поездка на кладбище может оказаться опасной из-за сильных эмоциональных переживаний. Чтобы не рисковать, лучше помолиться за усопшего дома или в храме.
Что не нужно делать на кладбище
В этом вопросе в православии нет строгих запретов. Если вы пришли в часы работы кладбища, то можете поминать близких так, как вам хочется.
Но некоторые правила лучше всё-таки соблюсти. Посещая могилу усопших, не стоит сильно шуметь и смеяться — это может помешать скорбеть другим посетителям. Также не нужно оставлять на могилах еду и напитки, ведь христиане поминают усопших молитвой, а не употреблением пищи.
На кладбище не стоит ругаться, ссориться и распивать алкоголь. А еще священники советуют не грустить, посещая могилу, — лучше вспомнить всё хорошее, что связывало вас с усопшим, и порадоваться его переходу в вечную жизнь.
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