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Религия карточки Родительские субботы: как правильно ходить на кладбище и поминать усопших — нужно ли оставлять на могилах еду

Родительские субботы: как правильно ходить на кладбище и поминать усопших — нужно ли оставлять на могилах еду

В какие дни лучше навестить могилы близких и как это сделать

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Уже скоро придет время навестить умерших родственников

Скоро наступит Родительская суббота — день, когда принято ходить на кладбище к тем, кого уже нет рядом. Если вы собираетесь навестить могилу, то важно сделать это правильно и с почтением к усопшему. Рассказываем, как нужно вести себя на кладбище и что не стоит там делать.

  1. Как часто надо ходить на кладбище
  2. Когда родительские субботы
  3. Как правильно ходить на кладбища
  4. Кому нельзя ходить на кладбище
  5. Что не нужно делать на кладбище
  6. Опрос
1

Как часто надо ходить на кладбище

В православии нет конкретных правил насчет того, сколько раз в году нужно навещать усопших. Если у вас появилось желание сходить на могилу к близкому человеку, вы можете сделать это в любой день.

Чаще всего для этого выбирают один из особых дней, в которые принято поминать умерших — на сороковой день после смерти, на годовщину или в день рождения усопшего. Также принято посещать кладбища в родительские субботы.

А вот в период с Пасхи и до Радоницы на кладбища ходить не принято, ведь это дни радости о воскресшем Христе. Чтобы почтить усопших в это время, лучше подать записку о упокоении в храме.

2

Когда родительские субботы

В церковном календаре есть специальные дни, в которые принято поминать усопших. Несмотря на название, выпадать они могут не только на шестой день недели.

В 2024 году родительские субботы пройдут в следующие дни:

  • 14 мая (Радоница);

  • 22 июня (Троицкая родительская суббота);

  • 11 сентября (день поминовения православных воинов);

  • 2 ноября (Дмитриевская родительская суббота).

3

Как правильно ходить на кладбища

Определенных правил посещения могил — нет. Единственное, это нужно делать во время работы кладбища. Лучше всего надеть удобную одежду по погоде, если вы собираетесь прибраться на участке.

Главный смысл посещения кладбища для христиан — помолиться об усопших. Можно прочитать текст панихиды, литии, или просто сказать те слова, которые идут от сердца.

Также можно принести на могилу живые или искусственные цветы, а во время молитвы зажечь свечку или лампадку.

4

Кому нельзя ходить на кладбище

Существует мнение, что на кладбище нельзя ходить детям и беременным женщинам. Однако это не так — навещать могилы родных могут все люди, независимо от пола и возраста.

Однако для беременной женщины поездка на кладбище может оказаться опасной из-за сильных эмоциональных переживаний. Чтобы не рисковать, лучше помолиться за усопшего дома или в храме.

5

Что не нужно делать на кладбище

В этом вопросе в православии нет строгих запретов. Если вы пришли в часы работы кладбища, то можете поминать близких так, как вам хочется.

Но некоторые правила лучше всё-таки соблюсти. Посещая могилу усопших, не стоит сильно шуметь и смеяться — это может помешать скорбеть другим посетителям. Также не нужно оставлять на могилах еду и напитки, ведь христиане поминают усопших молитвой, а не употреблением пищи.

На кладбище не стоит ругаться, ссориться и распивать алкоголь. А еще священники советуют не грустить, посещая могилу, — лучше вспомнить всё хорошее, что связывало вас с усопшим, и порадоваться его переходу в вечную жизнь.

6

Опрос

Как часто вы навещаете усопших?

Регулярно хожу прибираться на кладбище
Примерно раз в год навещаю могилу усопшего
Я не хожу на кладбища

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Кладбища Могилы Родительская суббота Православие Правила
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