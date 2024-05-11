Родительские субботы: как правильно ходить на кладбище и поминать усопших — нужно ли оставлять на могилах еду

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В православии нет конкретных правил насчет того, сколько раз в году нужно навещать усопших. Если у вас появилось желание сходить на могилу к близкому человеку, вы можете сделать это в любой день.



Чаще всего для этого выбирают один из особых дней, в которые принято поминать умерших — на сороковой день после смерти, на годовщину или в день рождения усопшего. Также принято посещать кладбища в родительские субботы.