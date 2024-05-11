«Все осветилось, как на рассвете»: астрофотограф снял северное сияние над Новосибирской областью — завораживающие таймлапсы

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял на видео северное сияние, которое озарило небо над областью ночью. Явление случилось из-за магнитной бури высшего, пятого уровня.
— Это было эпично! Несмотря на облака, мы видели бурю G8 во всей красе, в 3:15 шарахнуло так, что местность осветилась как на рассвете, а кадры ушли в пересвет, — написал на своей странице «ВКонтакте» Поляков.
Настолько сильная магнитная буря на Земеле произошла впервые за 20 лет. За трое суток с 7 по 9 мая Солнце выбросило в сторону нашей планеты четыре облака плазмы исключительного размера. Часть выбросов по дороге могли слиться в единый объект и ударить по магнитному полю Земли ночью, сообщали на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
В начале года в небе над Новосибирском также заметили северное сияние. Явление удалось снять в городе на улице Сухарной.