Два участка на центральных улицах Новосибирска станут односторонними — схема

Два участка на центральных улицах Новосибирска станут односторонними. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Решение об одностороннем движении приняли на заседании рабочей группы по дорожному движению, новая схема нужна для эффективности и безопасности. Так с 17 февраля проехать только в одну сторону можно будет по улице Октябрьской на участке от Красного проспекта до улицы Советской и по улице Коммунистической от улицы Советской до Красного проспекта.
Водителей просят быть внимательными при проезде, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.
Недавно НГС опубликовал карту со всеми камерами, которые штрафуют за непристегнутый ремень.