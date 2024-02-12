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Два участка на центральных улицах Новосибирска станут односторонними — схема

Новые правила начнут действовать в конце недели

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Изменить движение хотят на улице Октябрьской и улице Коммунистической

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Два участка на центральных улицах Новосибирска станут односторонними. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Решение об одностороннем движении приняли на заседании рабочей группы по дорожному движению, новая схема нужна для эффективности и безопасности. Так с 17 февраля проехать только в одну сторону можно будет по улице Октябрьской на участке от Красного проспекта до улицы Советской и по улице Коммунистической от улицы Советской до Красного проспекта.

Водителей просят быть внимательными при проезде, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Недавно НГС опубликовал карту со всеми камерами, которые штрафуют за непристегнутый ремень.

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