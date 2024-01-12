Дорожники назвали все адреса, где камеры штрафуют за непристегнутый ремень — показываем их на карте Новосибирска

Новосибирские дорожники назвали адреса, где установлены камеры, которые штрафуют за непристегнутый ремень. Показываем все комплексы на карте.
Как сообщили в ЦОДД камеры фиксируют не только водителя, который не пристегнул ремень, но и пассажиров. Комплексы установлены во всех районах Новосибирск и штрафуют не только за ремень, но и за другие нарушения. Всего по городу их установлено 54 штуки.
Новая техника может выявлять на кадрах съемки руки водителя, руль, плечо, ремень безопасности. Если автоматическая система «засекла» подозрительного водителя, то снимки должен проверить уже инспектор, который принимает решение о вынесении постановления о штрафе.
Как сообщали в отделе пропаганды ГИБДД по НСО, автомобилисты будут получать штрафы в размере 1000 рублей за непристегнутый ремень, в течение 20 дней со дня вынесения постановления действует скидка 50%.
Ранее НГС писал о том, что в среднем один комплекс, фиксирующий нарушения, приносит около 8 миллионов рублей в год. На что идут деньги, и как камеры помогают в борьбе с нарушителями — читайте в материале.