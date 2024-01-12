Дорожники назвали все адреса, где камеры штрафуют за непристегнутый ремень — показываем их на карте Новосибирска

Новосибирские дорожники назвали адреса, где установлены камеры, которые штрафуют за непристегнутый ремень. Показываем все комплексы на карте.



Как сообщили в ЦОДД камеры фиксируют не только водителя, который не пристегнул ремень, но и пассажиров. Комплексы установлены во всех районах Новосибирск и штрафуют не только за ремень, но и за другие нарушения. Всего по городу их установлено 54 штуки.