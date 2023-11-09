Деньги — не главное: сколько штрафов выписывают водителям с одной камеры в Новосибирске и куда идут эти деньги

В этом году для Новосибирска закупают новые камеры, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Если в 2018 году в городе работало 44 таких комплекса, то сейчас — 93. При этом в среднем каждый приносит около 8 миллионов рублей. На что идут деньги, и как камеры помогают в борьбе с нарушителями — рассказываем в этом материале.
Сколько камер поставили
Новые камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения начали активно закупать в этом году. Такие комплексы распознают водителей, которые превышают скорость, проезжают на красный свет, не пристегивают ремни безопасности, не соблюдают предписания разметки и знаков.
Начальная стоимость камер, которые областной «Центр организации дорожного движения» заказал в начале года, составила 394 миллиона рублей. После этого центр объявлял еще несколько закупок. Например, на установку комплексов на перекрестке улиц Блюхера и Ватутина выделили 11 миллионов рублей.
В пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона сообщили, что в конце октября 2023 года в Новосибирске работали 93 камеры для фиксации нарушений ПДД. В 2018 году их было 44, в 2019-м — 53, в 2020-м — 52, в 2021 году — 58, а в 2022 году — 82. Ранее в ведомстве объясняли, что места для установки выбирает мэрия и ГИБДД. Комплексы размещают на участках с высокой аварийностью.
Одна камера — 16 тысяч штрафов
В Минтрансе региона сообщили, что не ведут статистику о количестве штрафов, выписанных в Новосибирске по камерам. И вообще, камеры нужны не для того, чтобы собирать деньги с водителей, а для повышения безопасности на дорогах.
— Министерством ведется статистика лишь в целом по региону, поскольку основной задачей работы камер фотовидеофиксации является снижение и профилактика случаев нарушения правил дорожного движения, а не сбор [штрафов], — ответили на запрос НГС в министерстве транспорта Новосибирской области.
Власти уточнили, что в среднем по одной камере выписывают 16122 административных штрафа. Их сумма составляет 7 964 268 рублей — эти средства поступают в бюджет Новосибирской области. Из них формируют дорожный фонд региона. Власти не считали, как увеличатся сборы после того, как в Новосибирске установят новые камеры.
— Учитывая, что штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные камерами, являются источником пополнения дорожного фонда Новосибирской области, указанные денежные средства направляются на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения, — заметили в Минтрансе.
Только в этом году на дорожный ремонт в Новосибирской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выделили около 7 миллиардов рублей, в Новосибирске — 1 миллиард рублей.
Это вообще эффективно?
По мнению руководителя новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслава Ашуркова, камеры на дорогах действительно работают, но не совсем так, как хотелось бы.
— В тех местах, где устанавливают камеры, водители действительно снижают скорость, потому что понимают, что могут получить штраф. Но потом люди начинают наверстывать: они превышают скорость, едут на красный и так далее. Я вижу, что эффект от камеры есть только в частном случае, на конкретном участке. Потом он нивелируется очень быстро, — считает эксперт.
По наблюдениям Вячеслава Ашуркова, камеры могут доставлять неудобства на трассах, где автомобилисты двигаются с высокой скоростью. Например, если водитель легкового автомобиля едет за фурой, а по встречной полосе машины едут со скоростью 110 км/ч, то обогнать грузовик на участке с камерой бывает сложно.
Эксперт в дорожной отрасли Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области, так же считает, что из-за камер водители соблюдают правила только на определенном участке. Поэтому было бы эффективней отказаться от информирования водителей об их установке.
— Считаю верной практику, которая устоялась в ряде других стран, когда запрещено использовать детекторы радара и информировать водителя о камерах, поскольку это обеспечивает гораздо более высокий уровень безопасности. После торможения перед камерой водители начинают разгоняться, маневрировать и это, зачастую, приводит к более тяжелым последствиям, чем если бы они соблюдали правила на всем протяжении дороги, — объяснил Стефанов. — Когда мы вводим такие правила информирования, то предполагаем, что люди не везде и не всегда будут соблюдать требования. Это в корне неверный посыл. На мой взгляд, мы со временем от этого уйдем.
Еще одно из нарушений, которое может фиксировать комплекс, — непристегнутый ремень безопасности. Если снижение скорости перед камерой — обычное действие водителя, то постоянно пристегивать и отстегивать ремень на протяжении поездки вряд ли кто-то решит. Но некоторые автомобилисты идут на другие меры, чтобы избежать штрафа.
— Ремень не будут застегивать прямо перед камерой, — говорит Вячеслав Ашурков. — Находятся те, кто прокладывает маршруты так, чтобы не проезжать перекресток, где находится камера на ремень. Лучше поедут в объезд, но не будут себя «привязывать» к сидению. Я таких людей не понимаю. Я считаю, что ремень безопасности — залог сохранения если не жизни, то здоровья.
Эксперт подчеркивает, что даже если один человек в машине не пристегнул ремень, то это опасно и для него, и для других людей в салоне.
— Допустим, в машине едут три человека. Те, кто находится на передних сидениях — пристегнуты, сзади — нет, даже если это ребенок. Происходит авария, не просто легкое столкновение, а серьезное. Тех, кто находится спереди, притягивает ремнями, срабатывают подушки. А тот, кто не пристегнут, летает по салону, и наносит повреждения и себе, и тем, кто пристегнут. То есть он как незакрепленный груз на корабле, который неконтролируемо носится по палубе, — объясняет Ашурков. — Во время аварии непристегнутый человек в салоне представляет опасность и для себя, и для других пассажиров, и для водителя.
Можно ли окупить ремонт штрафами?
Как подчеркнул Александр Стефанов, основная цель установки камер — это все-таки повышение дисциплины у водителей.
— Камеры, конечно, ставятся не для наполнения бюджета, а для обеспечения безопасности. По крайней мере, так должно быть, — уточняет эксперт. — То, что поступает по этой статье в дорожный фонд, — сумма довольно существенная. Безусловно, эти деньги направляются на дорожные работы, и вносят достаточно весомый вклад в приведение их в нормативное состояние. Содержание, ремонт и прочее.
Вячеслав Ашурков считает, что камеры приносят доход от тех нарушителей, которые не знают о них. Иногда владельцы дорог переносят действующие камеры на другой участок, а на их место ставят муляжи.
— В Новосибирской области сборы с камер направляют на строительство и ремонт дорог. Но основной сбор — в городе Новосибирске, а строят и ремонтируют дороги по всей области. Я считаю, что это, как минимум, нечестно — городскому бюджету должны оставлять как минимум 70% от сборов, а 30% пусть забирает область.
В Новосибирске хватает дорожных проблем, которые требуют решения. Например, постоянные пробки на площади Труда уже успели надоесть горожанам. Там начали строить многоуровневую развязку для четвертого моста. Объясняем, как это скажется на водителях.