Деньги — не главное: сколько штрафов выписывают водителям с одной камеры в Новосибирске и куда идут эти деньги

В Минтрансе региона сообщили, что не ведут статистику о количестве штрафов, выписанных в Новосибирске по камерам. И вообще, камеры нужны не для того, чтобы собирать деньги с водителей, а для повышения безопасности на дорогах.



— Министерством ведется статистика лишь в целом по региону, поскольку основной задачей работы камер фотовидеофиксации является снижение и профилактика случаев нарушения правил дорожного движения, а не сбор [штрафов], — ответили на запрос НГС в министерстве транспорта Новосибирской области.

