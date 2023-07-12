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Новые камеры фиксации нарушений ПДД поставят на Ватутина — показываем на карте

По ним будут штрафовать за непристегнутые ремни и превышение скорости

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Камеры будут фиксировать превышение скорости и другие нарушения

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В Новосибирске установят камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Их разместят на перекрестке улиц Блюхера и Ватутина в Ленинском районе.

Аукцион объявил областной «Центр организации дорожного движения». За поставку и установку камер готовы заплатить 11 миллионов рублей. Они должны фиксировать такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, остановку за стоп-линией, выезд на встречную полосу, непристегнутые ремни безопасности.

Камеры поставят недалеко от площади Маркса

Камеры поставят недалеко от площади Маркса

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Заявки на участие в торгах принимают до 19 июля. Подрядчик должен будет установить камеры в течение трех месяцев со дня заключения контракта.

Весной в правительстве Новосибирской области рассказали, что в этом году в городе поставят рекордное количество дорожных камер. Эксперты объяснили, насколько они эффективны, и почему люди нарушают правила, несмотря на опасность ДТП.

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Дорожные камерыНарушение ПДДВатутинаБлюхераЛенинский район
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