Новые камеры фиксации нарушений ПДД поставят на Ватутина — показываем на карте

В Новосибирске установят камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Их разместят на перекрестке улиц Блюхера и Ватутина в Ленинском районе.
Аукцион объявил областной «Центр организации дорожного движения». За поставку и установку камер готовы заплатить 11 миллионов рублей. Они должны фиксировать такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, остановку за стоп-линией, выезд на встречную полосу, непристегнутые ремни безопасности.
Заявки на участие в торгах принимают до 19 июля. Подрядчик должен будет установить камеры в течение трех месяцев со дня заключения контракта.
Весной в правительстве Новосибирской области рассказали, что в этом году в городе поставят рекордное количество дорожных камер. Эксперты объяснили, насколько они эффективны, и почему люди нарушают правила, несмотря на опасность ДТП.